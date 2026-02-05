Edinho reage à fala de Lula sobre investigação envolvendo Lulinha

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, comentou nesta quinta-feira (5) as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a suspeita de um possível envolvimento de seu filho, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, em investigações relacionadas a desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O posicionamento, segundo o Metrópoles, aconteceu após Lula afirmar, em entrevista ao UOL, que conversou diretamente com o filho e deixou claro que ele deverá enfrentar consequências caso qualquer irregularidade seja comprovada.

Edinho Silva elogia postura de Lula

À coluna, Edinho Silva afirmou que a posição adotada pelo presidente reforça o compromisso do governo com a transparência. Segundo ele, a existência de uma denúncia exige apuração, independentemente de quem esteja no centro das suspeitas. “O presidente está mostrando a transparência do seu governo. Não há protegidos. Não há privilégios. Qualquer denúncia será apurada, independentemente de quem seja o denunciado”, declarou.

Edinho também destacou que Lula não confirmou qualquer irregularidade envolvendo o filho, mas reiterou a necessidade de investigação sempre que surgirem acusações durante a gestão federal. “Ele não está dizendo que exista algo errado, mas reafirmando que qualquer pessoa denunciada em seu governo será investigada”, completou.

O nome de Lulinha foi citado por testemunhas à Polícia Federal (PF) no âmbito de investigações que apuram desvios milionários envolvendo aposentados e pensionistas do INSS.

Lula relata conversa com o filho

Questionado pelo UOL sobre o assunto, Lula afirmou que chamou o filho para conversar assim que soube da menção ao seu nome. Segundo o presidente, a conversa foi direta e incluiu a cobrança por explicações e responsabilidade diante das investigações.

“Quando o nome do meu filho apareceu, eu o chamei para conversar. Olhei nos olhos dele e disse: só você sabe a verdade. Se tiver alguma coisa, você vai pagar o preço por isso. Se não tiver, se defenda”, afirmou Lula na entrevista.

A declaração do presidente gerou reação política imediata e passou a ser citada por aliados como um sinal de que o governo pretende manter a linha de apuração e investigação em casos de suspeitas envolvendo qualquer pessoa ligada à administração federal.