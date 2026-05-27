Eduardo Bolsonaro orientou envio de recursos aos EUA para o filme Dark Horse

247 - O deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) discutiu o financiamento do filme Dark Horse com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, por meio de Thiago Miranda, sócio do Portal Leo Dias. O ex-parlamentar pediu o envio do "máximo" de recursos aos Estados Unidos, segundo mensagens reveladas nesta quarta-feira (27) pelo Intercept Brasil.

De acordo com a reportagem, Eduardo orientou Miranda sobre formas de facilitar a remessa de dinheiro para os EUA, onde a produção do longa sobre a vida de Jair Bolsonaro estava em estágio mais avançado.

"O ideal seria haver os recursos já nos EUA. Que dos EUA para os EUA é tranquilo. Se a empresa brasileira enviar aos EUA não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático, vai ser necessário fazer as remessas aos poucos e isto tardaria cerca de 6 meses, calculamos", afirmou Eduardo.

Em outro trecho, o ex-deputado pediu que o intermediário tentasse aproveitar a estrutura já existente para enviar valores ao exterior. "Meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas tenha essa dificuldade. Solução: enviar o máximo possível ainda neste sistema atual, com o remetente atual e etc. Será que conseguimos?".

As conversas também citam Altieris Santana, corretor de imóveis apontado como um dos controladores do Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas. Segundo o texto original, Santana divide o controle do fundo com o advogado Paulo Calixto, ligado a Eduardo Bolsonaro.

O Intercept mencionou também a negociação de R$ 134 milhões feita pela família Bolsonaro junto a Vorcaro para investir no filme. Parte dos R$ 134 milhões negociados para o filme entre a família Bolsonaro e Daniel Vorcaro seguiu para esse fundo, por meio da Entre Investimentos e Participações, empresa que atuava em parceria com negócios do dono do Banco Master.

Eduardo mora nos EUA desde fevereiro do ano passado. O deputado cassado viajou ao país para tentar uma interferência do governo Donald Trump no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). O STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão.

PF mira repasses de Vorcaro

A PF investiga se recursos enviados por Daniel Vorcaro para financiar Dark Horse migraram para um fundo no Texas ligado a Eduardo Bolsonaro e se esses valores ajudaram a custear a permanência do ex-deputado nos EUA. A linha de apuração considera o bloqueio de contas determinado pelo STF e as dificuldades para Eduardo receber recursos no exterior.

No dia 14, Eduardo negou ter aplicado dinheiro no projeto e também negou atuar como produtor-executivo da produção. "Não exerci qualquer posição de gestão ou emprego no fundo, apenas cedi meus direitos de imagem".

No dia seguinte, em vídeo também divulgado nas redes sociais, Eduardo admitiu ter investido R$ 350 mil, cerca de US$ 50 mil, no longa. Segundo ele, o dinheiro veio da venda de um curso. O ex-deputado disse ainda que recebeu a quantia de volta, mas não explicou quem fez a restituição nem como o pagamento ocorreu.

Eduardo também reconheceu que seu nome apareceu como produtor-executivo em um contrato antigo com a produtora responsável por Dark Horse. Segundo sua versão, ele deixou essa posição depois de se mudar para os Estados Unidos e passou a limitar sua participação à cessão dos direitos de imagem, já que um ator o representa no filme.