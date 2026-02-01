Eduardo Paes confirma saída da Prefeitura do Rio em 20 de março

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que deixará o comando da prefeitura na sexta-feira, 20 de março, para disputar o governo do estado. A declaração foi feita neste domingo (1), durante uma visita a um bar na zona norte da capital fluminense, quando o prefeito falou abertamente sobre seus planos eleitorais.

No início do ano, Paes já havia comunicado a decisão a aliados durante uma reunião no diretório estadual do PSD no Rio de Janeiro. Na ocasião, segundo o relato, o prefeito indicou que a data de 20 de março seria o marco para sua saída do cargo.

Embora, desde o retorno à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes tenha afirmado publicamente que não seria candidato ao governo estadual, a movimentação política do prefeito se intensificou ao longo de 2025. O chefe do Executivo municipal ampliou articulações, firmou alianças e passou a circular por diferentes cidades do interior fluminense, sinalizando de forma cada vez mais clara sua disposição de concorrer ao Palácio Guanabara.

Em um desses momentos, Paes assumiu o discurso de pré-campanha ao afirmar: "Quero os votos para governador", frase que reforçou sua intenção de disputar o cargo nas eleições de outubro de 2026.

A legislação eleitoral prevê que ocupantes de cargos do Executivo devem se desincompatibilizar até o fim de abril para concorrer. Ainda assim, Paes optou por antecipar a saída. Com isso, o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) assumirá a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Há cerca de um ano, Cavaliere passou a acompanhar Paes em agendas oficiais e a atuar como um dos principais porta-vozes da administração municipal. A estratégia tem sido vista como parte do processo de transição e de fortalecimento de sua imagem junto ao eleitorado carioca.

No cenário da disputa estadual, os nomes dos adversários de Eduardo Paes ainda não foram oficialmente definidos. A expectativa é de que o PL (Partido Liberal) apresente um pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. A legenda é a mesma do atual governador Cláudio Castro, que também deve deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado Federal.