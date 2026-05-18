Eleições 2026: PF cria plano nacional contra ameaças a candidatos
Plano inclui sala de comando nacional, monitoramento em tempo real, apoio operacional e integração com órgãos de segurança
247 - A Polícia Federal (PF) apresentou nesta segunda-feira (18) um plano nacional de segurança voltado à proteção dos candidatos à Presidência da República durante as eleições de 2026. O plano foi apresentado em uma reunião realizada na sede da corporação, em Brasília, com representantes de partidos políticos.
Segundo a PF, o encontro teve como objetivo alinhar diretrizes operacionais e detalhar os protocolos de proteção que serão adotados ao longo da campanha eleitoral. O esquema prevê monitoramento contínuo de riscos, prevenção contra ameaças físicas e cibernéticas e atuação integrada com órgãos de segurança pública, saúde e trânsito.
PF fará monitoramento em tempo real
De acordo com a corporação, a operação contará com uma sala de comando nacional em Brasília, responsável pelo acompanhamento em tempo real das atividades relacionadas à segurança dos presidenciáveis.
O planejamento também prevê integração entre as superintendências regionais da Polícia Federal, além da criação de equipes exclusivas para atendimento aos candidatos durante a campanha.
Apoio em aeroportos e uso de tecnologias especiais
O esquema de segurança apresentado pela PF inclui ainda apoio operacional em aeroportos e em outras unidades técnicas da corporação espalhadas pelo país.
Segundo a instituição, também serão utilizadas tecnologias específicas voltadas à proteção de dignitários, reforçando o aparato de segurança durante o período eleitoral.
Policiamento especializado
A operação ficará sob coordenação da Diretoria de Proteção à Pessoa (DPP) e contará com policiais especializados em segurança de autoridades e grandes eventos.
Durante a reunião com representantes partidários, a Polícia Federal afirmou que a atuação da corporação será baseada em critérios técnicos, imparcialidade e neutralidade político-partidária.
De acordo com a instituição, o foco central da operação será garantir a integridade física dos candidatos à Presidência e assegurar a regularidade do processo democrático nas eleições de 2026.