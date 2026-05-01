Eliziane Gama critica evangélicos que comemoraram derrota de Messias no Senado

247 – A senadora Eliziane Gama (PT-MA) criticou a reação de parlamentares evangélicos que comemoraram a derrota de Messias em votação no Senado Federal para uma vaga na Suprema Corte do Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais, Eliziane afirmou ter ficado “impactada” com o que viu no Senado, não apenas pela rejeição do indicado, mas sobretudo pela comemoração de políticos que, segundo ela, se dizem evangélicos.

"Eu confesso que eu fiquei impactada com o que eu vi ontem no Senado Federal. Não estou falando simplesmente da derrota do Messias para a Suprema Corte do Brasil, mas sobretudo pela comemoração efusiva de vários parlamentares ditos evangélicos, comemorando a derrota de um evangélico genuíno", afirmou.

A senadora disse considerar contraditória a postura de parlamentares religiosos que celebraram a rejeição de alguém com identidade evangélica. Ela lembrou que, mesmo sendo oposição ao governo do ex-presidente Bolsonaro, votou a favor da indicação do pastor André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal.

"Eu sempre fui oposição ao governo do ex-presidente Bolsonaro. Mas quando ele indicou o pastor André Mendonça para a Suprema Corte do meu país, eu não apenas votei, mas eu sobretudo deixei isso claro para todo o Brasil", declarou.

Segundo Eliziane, sua posição naquele momento foi guiada por princípios religiosos compartilhados. "Eu jamais poderia ser contra alguém que tem princípios e valores iguais àqueles que nós professamos na igreja", disse.

A senadora também criticou a tentativa de associar a fé evangélica a apenas um campo político. "Eles inclusive vêm com uma argumentação impressionante que não tem evangélico de esquerda, só tem de direita. Eu quero perguntar para você: aonde que isso está escrito na Bíblia Sagrada?", questionou.

Eliziane afirmou que a Bíblia não sustenta esse tipo de divisão. "Eu nunca vi isso escrito, nenhum livro, nenhum capítulo e nenhum versículo da Bíblia", afirmou.

Para ela, a fé cristã não deve ser instrumentalizada por disputas partidárias. "Ódio não combina com o reino de Deus. Ataques não combinam com o evangelho da cruz, que é o evangelho que nós precisamos sobretudo defender", disse.

A senadora concluiu defendendo que a igreja ore para que pessoas comprometidas com valores religiosos ocupem diferentes espaços na República.

"A verdade do evangelho, gente, não cabe em rotulação política. O que nós precisamos fazer hoje no Brasil, igreja do Senhor Jesus, é orar para que nós possamos ter homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, ocupando os mais variados cargos na república do nosso país", afirmou.