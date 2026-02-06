Em entrevista, Lula destaca recorde histórico de cirurgias pelo SUS e anuncia novas ações na saúde na Bahia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil realizou mais de 14 milhões de cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2025, maior número já registrado, e apresentou ações federais voltadas à ampliação do atendimento de saúde na Bahia. O volume de procedimentos cirúrgicos representa crescimento de 40% em relação a 2002 e supera inclusive o período anterior à pandemia de Covid-19. As declarações foram feitas em entrevista à TV Aratu nesta sexta-feira (6), em Salvador (BA).

Lula esteve na capital baiana para agenda relacionada ao lançamento de ações do Novo PAC Saúde voltadas ao fortalecimento do SUS. O programa prevê ampliação de exames, cirurgias e transporte de pacientes. Durante a entrevista, o presidente destacou o programa Agora Tem Especialistas, voltado ao acesso a cirurgias, consultas, exames e terapias. O presidente afirmou: "Vamos entregar equipamento de coração, pulmão, vista, especializados para 130 unidades básicas de 42 municípios da Bahia. Não é pouca coisa".

Ampliação de atendimento e infraestrutura

O presidente também informou que as policlínicas passarão a funcionar aos sábados e domingos e que serão construídas oito novas unidades especializadas com investimento de R$ 240 milhões. Lula acrescentou: "Vamos ter agora 11 centros de tratamento de câncer". O presidente citou ainda o Farmácia Popular, que, segundo dados apresentados, atendeu 1,34 milhão de pessoas na Bahia com distribuição gratuita de medicamentos.

O presidente afirmou que o número de médicos na Bahia aumentou desde o início do atual governo. Segundo ele, o total passou de 1.600 profissionais para 2.300, com reforço de 700 médicos. Também foram mencionadas políticas de acesso a medicamentos e saúde bucal. Lula afirmou: "Vamos ter até o fim do ano 800 vans para tratar da boca do povo brasileiro".

Combate à violência contra a mulher

Na entrevista, Lula mencionou o pacto nacional contra a violência contra a mulher envolvendo Executivo, Legislativo e Judiciário. "O que fizemos é trazer o problema da defesa das mulheres para os homens, porque são eles os agressores", salientou. "Queremos acabar com isso, inclusive nas redes sociais. Porque nas redes as agressões são fortes, os bullies são muitos e, muitas vezes, levam as meninas à automutilação. O menino tem que aprender que não é superior à menina, que não é dono dela. O homem tem que aprender que ele não é dono da mulher, que ela tem que ter liberdade de trabalhar e de fazer as coisas que quiser", afirmou Lula.

PEC da Segurança Pública

O presidente defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública para definir o papel do governo federal na área. Lula afirmou: "Se o Congresso aprovar a PEC da Segurança Pública, nós criaremos um ministério em seguida, porque a PEC é para definir o papel da União na intervenção na segurança. Eu fui deputado constituinte e a gente queria que os estados tivessem autonomia e demos total autonomia para os estados para cuidar da segurança pública. Mas hoje mudou e precisamos mudar. Fazer uma PEC para a gente definir qual é a participação do governo federal".

Ele também citou a possibilidade de criação de um ministério específico após eventual aprovação da proposta e mencionou a necessidade de ampliação do efetivo de forças federais.

Cinema brasileiro e Oscar

Lula comentou o momento do cinema brasileiro e mencionou os filmes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Ele também afirmou que o governo prepara uma plataforma com cerca de 400 filmes brasileiros e citou investimentos culturais viabilizados por políticas recentes.

"Acho que essas pessoas mereciam ganhar o Oscar, porque não é pouca coisa um nordestino, dois nordestinos, chegarem onde chegaram. Quando falo que acredito em Deus, é porque fico pensando como foi nascer onde nasci. Passar pelo que passei e ter três mandatos na Presidência. Só pode ser coisa de Deus. Então eu acho que Wagner e Kleber com o Oscar seria um reconhecimento da qualidade intelectual, da qualidade artística deles dois. E isso coloca o Brasil em outro nível. Escolheram os artistas sérios e fizeram o roteiro sério. O Ainda Estou Aqui é um roteiro muito sério e fantástico. O Agente Secreto é uma coisa extraordinária e uma obra-prima. Então acho que merece", disse o presidente.