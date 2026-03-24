Em fala, Leite condiciona saída do governo do RS à disputa pela presidência

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que sua eventual saída do comando do Estado está condicionada exclusivamente à disputa pela Presidência da República. A declaração ocorre no contexto da definição interna do PSD sobre quem representará a legenda na eleição nacional.

Leite disputa a indicação do partido com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, após a retirada do governador do Paraná, Ratinho Júnior, da corrida presidencial. Nos bastidores, Caiado é visto como o nome mais forte para assumir a candidatura.

Em manifestação pública, o governador gaúcho deixou claro que não pretende abrir mão do mandato para concorrer a outro cargo. “Não vou deixar o mandato de governador do Rio Grande do Sul se não for para disputar a Presidência da República. Estou pronto para a missão e com muita energia para transformar o nosso país com a ajuda dos melhores brasileiros”, afirmou.

A posição indica que, caso não seja escolhido pelo PSD, Leite deve permanecer à frente do governo estadual até o fim do mandato. Reeleito em 2022, ele não poderá disputar novamente o Executivo estadual.

O cenário envolve ainda articulações políticas em Brasília. Está prevista uma reunião entre Leite e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na quarta-feira (25), encontro considerado relevante para a definição do nome do partido.

Pelas regras eleitorais, governadores que pretendem disputar as eleições precisam deixar seus cargos até 4 de abril. Nesse contexto, a decisão do PSD deverá ocorrer dentro desse prazo.

Leite também defendeu uma agenda política voltada à superação da polarização e ao combate à corrupção e à violência. “Vou dar minha contribuição de corpo e alma se assim acharem que devo fazer, porque amo o Brasil acima de qualquer coisa”, declarou.