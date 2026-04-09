247 - O ex-senador Roberto Requião afirmou em postagem na rede digital X que empresas do grupo Massa receberam R$ 24 milhões do Banco Master, com base em informações atribuídas à Receita Federal.

“Empresas do grupo Massa receberam R$ 24 milhões do Banco Master, segundo Receita Federal”, esceveu Requião.

O grupo Massa é conhecido por atuar em diversos setores, incluindo comunicação e entretenimento, sendo ligado ao empresário e apresentador Ratinho (Carlos Massa).

A publicação ocorre em meio a um ambiente de crescente atenção sobre relações entre o Banco Master, políticos e grandes grupos empresariais no país.