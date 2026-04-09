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      Empresas do grupo Massa receberam R$ 24 milhões do Banco Master, segundo Receita Federal

      O Grupo Massa é ligado ao empresário e apresentador Ratinho (Carlos Massa)

      Ratinho (Foto: Charles Nisz)

      247 - O ex-senador Roberto Requião afirmou em postagem na rede digital X que empresas do grupo Massa receberam R$ 24 milhões do Banco Master, com base em informações atribuídas à Receita Federal.

      “Empresas do grupo Massa receberam R$ 24 milhões do Banco Master, segundo Receita Federal”, esceveu Requião. 

      O grupo Massa é conhecido por atuar em diversos setores, incluindo comunicação e entretenimento, sendo ligado ao empresário e apresentador Ratinho (Carlos Massa). 

      A publicação ocorre em meio a um ambiente de crescente atenção sobre relações entre o Banco Master, políticos e grandes grupos empresariais no país. 

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