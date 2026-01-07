Empresas ligadas a Daniel Vorcaro compraram R$ 2 bilhões em bens enquanto Banco Master entrava em colapso

247 - Empresas e firmas vinculadas ao banqueiro Daniel Vorcaro adquiriram ao menos R$ 2 bilhões em imóveis de luxo e aeronaves no período em que o Banco Master enfrentava uma grave crise financeira e deixava de honrar compromissos com investidores. As compras ocorreram antes da liquidação extrajudicial da instituição e chamaram a atenção pelo volume e pelo alto padrão dos bens adquiridos.

O levantamento foi divulgado pelo UOL, em reportagem assinada por Natália Portinari, Amanda Rossi e Pedro Canário, publicada em 7 de janeiro de 2026. Segundo a apuração, cerca de 85% desse montante foi gasto a partir de 2024, quando a situação financeira do Banco Master já apresentava sinais de deterioração.

Entre os bens identificados estão mansões, apartamentos de luxo e jatinhos adquiridos no Brasil e no exterior. Um dos casos mais emblemáticos envolve a compra de uma mansão em Miami, adquirida em janeiro de 2025 por US$ 85 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 460 milhões na cotação da época. O imóvel está localizado em uma das áreas mais valorizadas do mercado imobiliário da Flórida.

As aquisições ocorreram enquanto o Banco Master enfrentava dificuldades para pagar investidores que aplicaram recursos em Certificados de Depósito Bancário (CDBs). À época, clientes relatavam atrasos e incertezas quanto à devolução do dinheiro investido, cenário que se agravou nos meses que antecederam a intervenção das autoridades.

De acordo com a reportagem, os bens foram comprados por empresas ligadas direta ou indiretamente a Daniel Vorcaro, fundador e principal controlador do Banco Master. As operações levantam questionamentos sobre a origem dos recursos utilizados nas aquisições e sobre a eventual dissociação entre o patrimônio pessoal do banqueiro e a situação financeira da instituição.

O Banco Master acabou sendo liquidado após a constatação de irregularidades e da incapacidade de honrar seus compromissos financeiros. O caso passou a ser investigado por órgãos de controle e pelo sistema financeiro nacional, em meio a suspeitas envolvendo gestão temerária e possíveis manobras patrimoniais.

Especialistas avaliam que o contraste entre a quebra do banco e o aumento expressivo do patrimônio ligado ao seu controlador reforça a necessidade de aprofundamento das investigações. A apuração busca esclarecer se houve desvio de recursos, blindagem patrimonial ou outras práticas irregulares às vésperas da liquidação.

O episódio se soma a uma série de escândalos recentes no sistema financeiro brasileiro e reacende o debate sobre a fiscalização de instituições privadas, a proteção aos investidores e os mecanismos de responsabilização de dirigentes em casos de colapso bancário.