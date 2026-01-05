Aliados de Vorcaro apostam em suspensão da liquidação do Banco Master no TCU

247 - Aliados de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, demonstram confiança de que o Tribunal de Contas da União (TCU) deverá suspender a liquidação extrajudicial da instituição ainda neste mês de janeiro, mesmo durante o recesso da Corte. No círculo político e empresarial próximo ao banqueiro, a leitura é de que o ambiente interno no tribunal favoreceria uma decisão nesse sentido, resumida na frase repetida por um dos interlocutores: o TCU “está dominado”.

As informações foram publicadas por Lauro Jardim, do jornal O Globo, e apontam que a determinação de uma inspeção no Banco Central (BC), feita pelo ministro Jhonatan de Jesus, relator do caso no TCU, é vista por esse grupo como o primeiro movimento concreto para encerrar o processo de liquidação. Segundo essa avaliação, a iniciativa contaria ainda com a simpatia do presidente do TCU, Vital do Rêgo.

O despacho que formaliza a inspeção deve ser publicado ainda hoje. A partir dele, técnicos do tribunal deverão se deslocar ao Banco Central entre terça e quarta-feira para analisar documentos do Banco Master que não foram incluídos na nota técnica enviada ao TCU em 30 de dezembro. Trata-se, segundo o próprio BC, de uma documentação sigilosa, que só pode ser consultada “em ambiente seguro”, nas dependências da autoridade monetária.

A nota técnica encaminhada pelo Banco Central foi uma resposta a um pedido feito por Jhonatan de Jesus em 18 de dezembro, quando o relator solicitou a apresentação detalhada dos fundamentos que levaram à decretação da liquidação extrajudicial do banco controlado por Vorcaro.

Apesar do otimismo demonstrado pelos aliados do banqueiro, o cenário dentro do TCU está longe de ser consensual. Uma ala do tribunal se posiciona de forma contundente contra qualquer suspensão da liquidação do Master. Para esse grupo, a medida adotada pelo Banco Central decorreu de uma crise de liquidez considerada crônica, somada a fraudes identificadas pela área de fiscalização da autarquia. A avaliação interna é direta: o banco estaria quebrado.

Esse grupo contrário à reversão da liquidação já articula uma reação caso o relator conceda, de forma monocrática, uma liminar que suspenda o processo durante o recesso. A estratégia seria exigir a convocação de uma sessão extraordinária do colegiado, mesmo nesse período, para derrubar rapidamente uma eventual decisão individual que devolva a operação do banco.

O clima descrito por integrantes do tribunal é de forte tensão. De um lado, cresce a pressão em favor do Banco Master, atribuída a gabinetes influentes. De outro, há uma mobilização preventiva para impedir que a liquidação seja interrompida sem o aval do plenário do TCU, em um embate que tende a se intensificar nas próximas semanas.