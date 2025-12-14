Enel diz ter restabelecido energia para 99% dos clientes após ciclone

247 - A Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia para 99% dos clientes impactados pelo ciclone extratropical que atingiu sua área de concessão na quarta-feira (10) e na quinta-feira (11). Segundo a distribuidora, as equipes continuam mobilizadas para atender os consumidores que ainda registram falta de luz após a passagem do fenômeno climático.

Inicialmente, cerca de 2,2 milhões de clientes da região metropolitana de São Paulo foram afetados pelos danos provocados à rede elétrica em razão dos fortes ventos associados ao ciclone, que avançou pelo Sul e Sudeste do país. Em nota, a empresa afirmou: “A companhia segue atuando para atender todos os clientes que tiveram o serviço afetado pelo evento climático e que registraram falta de luz nos dias seguintes ao ciclone”.

O impacto foi potencializado pela intensidade e pela duração do vendaval. Conforme informado anteriormente pela distribuidora, o Corpo de Bombeiros contabilizou mais de 1.300 ocorrências relacionadas à queda de árvores durante o episódio, o que contribuiu para interrupções no fornecimento de energia em diferentes pontos da capital e da Grande São Paulo.

A Enel classificou o fenômeno como excepcional e destacou que “esse vendaval foi o mais prolongado já registrado na região”. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que as rajadas atingiram 82,8 km/h no Mirante de Santana. Já os radares do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registraram um pico local de 98,1 km/h na região da Lapa.

Segundo a companhia, desde o início das medições do Inmet, em 2006, é a primeira vez que a estação do Mirante de Santana registra uma sequência tão prolongada de ventos superiores a 70 km/h na cidade de São Paulo, fator que agravou os danos à infraestrutura elétrica.

A distribuidora explicou ainda que, em algumas localidades, o processo de recomposição do serviço exige intervenções mais complexas. De acordo com a empresa, “em algumas localidades o restabelecimento é mais complexo, porque envolve a reconstrução da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos”.