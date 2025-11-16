Enem 2025 teve presença de 70%, diz MEC

247 - O Ministério da Educação apresentou neste domingo um panorama atualizado sobre o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. De acordo com balanço divulgado em entrevista coletiva, a presença dos participantes manteve-se próxima de 70% nos dois dias de aplicação, um índice considerado estável nas comparações com edições anteriores.

No detalhamento apresentado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado do presidente do Inep, Manuel Palácios, a pasta destacou que os números consolidados seguem alinhados ao padrão recente do exame. O desempenho de participação repete o observado em 2024 e mostra recuperação no interesse desde 2022.

Logo no início da coletiva, Camilo Santana observou que os dados preliminares apontam regularidade na presença dos inscritos ao longo das duas etapas da prova. “Estamos consolidando ainda os dados, mas estável, praticamente permanecendo em 70% nos dois dias de presença no Enem. Mais ou menos o mesmo percentual de 2024”, afirmou o ministro.

A segunda etapa foi realizada sem grandes incidentes, embora tenham sido registradas eliminações. Ao todo, 1.700 participantes foram retirados por descumprirem regras do exame. Camilo Santana destacou ainda que, apesar da normalidade geral, algumas regiões enfrentaram imprevistos pontuais.

“Tivemos apenas algumas situações pontuais por conta de energia, falta de energia em algumas localidades, algumas escolas e alguns fatores externos às escolas nos dia hoje, mas todos que se sentirem prejudicados terão o direito a fazer a reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro. Lembrando que a solicitação de replicação é a partir de amanhã, de 17 a 21 de novembro. Inclusive aquelas pessoas que se sentiram prejudicadas no Paraná no domingo passado”, explicou.

Além das informações operacionais, o MEC confirmou aumento na adesão ao exame: os inscritos somaram 11% a mais do que em 2024 e 38% acima do registrado em 2022. Para este ano, mais de 4,8 milhões de candidatos se cadastraram para as provas, realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, com 180 questões e redação.

O ministro também informou que o gabarito oficial das provas será publicado na próxima quinta-feira, 20 de novembro. “O gabarito do segundo dia será anunciado na quinta-feira, feriado, dia bom para os alunos comemorarem. O resultado final será apresentado em janeiro de 2026”, declarou.

As provas aplicadas neste domingo abrangeram temas de Matemática e Ciências da Natureza. Já a etapa da semana anterior avaliou conhecimentos de Linguagens, Ciências Humanas e redação. Participantes que enfrentaram problemas logísticos poderão solicitar a reaplicação dentro do prazo estabelecido, entre 17 e 21 de novembro, para nova realização prevista para 16 e 17 de dezembro.