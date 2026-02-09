Envio à CCJ sinaliza compromisso de Hugo Motta ao fim da escala 6x1, diz Gleisi

247 - A proposta que trata do fim da escala de trabalho 6x1 deu um novo passo na Câmara dos Deputados após decisão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de encaminhar o texto à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A medida foi recebida de forma positiva pelo governo federal, que considera o tema central para a agenda trabalhista no país.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que a iniciativa demonstra alinhamento da presidência da Câmara com uma pauta considerada prioritária. “É um gesto muito positivo que confirma o compromisso do presidente da Câmara com uma agenda muito importante para o país”, disse Gleisi, de acordo com a CNN Brasil.

Decisão da presidência da Câmara acelera tramitação

O encaminhamento à CCJ marca o início da análise formal da proposta no Congresso. A comissão será responsável por avaliar a admissibilidade constitucional do texto antes que ele avance para as próximas etapas do processo legislativo.

Mais cedo, Hugo Motta anunciou que as propostas de emenda à Constituição apresentadas pela deputada Érika Hilton (PSOL-SP) e pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) serão reunidas em um único texto, com o objetivo de concentrar o debate e evitar sobreposição de iniciativas.

Unificação de PECs busca organizar debate legislativo

Após a análise na CCJ, a proposta seguirá para uma comissão especial, responsável por discutir o mérito da matéria. Somente depois dessa fase o texto poderá ser levado à votação no plenário da Câmara dos Deputados.

Ao comentar o avanço do debate, Hugo Motta defendeu a necessidade de atualização das regras trabalhistas diante das transformações econômicas e tecnológicas. “O mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás”, afirmou o presidente da Câmara.

Proposta integra prioridades do governo federal

O fim da escala 6x1 está entre as principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o ciclo eleitoral de 2026. Na abertura do ano legislativo, em 2 de fevereiro, o Palácio do Planalto incluiu oficialmente a proposta entre as prioridades do governo no Congresso Nacional.

A articulação política em torno do tema ganhou reforço na última quarta-feira (4), quando o presidente Lula recebeu Hugo Motta e líderes da Câmara dos Deputados em um jantar na Residência Oficial da Granja do Torto. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre os Poderes e ampliar o apoio às pautas consideradas estratégicas pelo governo.