Esposa de Eduardo Bolsonaro reforça fala de Nikolas e diz que marido “não está bem”

247 - Heloísa Bolsonaro, esposa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirmou que o marido “não está bem” e manifestou concordância com declarações do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o estado emocional do ex-parlamentar. As declarações foram feitas nesta segunda-feira (23), em publicação nas redes sociais.

Ela associou o momento vivido pela família à pressão política e ao período de um ano fora do Brasil. Em sua postagem, escreveu: “Ele pode não estar bem, mesmo! É humano, carrega uma cobrança e um peso absurdo nas costas, além da dor da saudade”.

Ela também abordou o que classificou como “sofrimento” enfrentado pela família em razão da postura de Eduardo, especialmente no que diz respeito às críticas direcionadas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Heloísa, o ex-deputado tinha consciência das consequências de seus posicionamentos. “Eduardo sabia dos riscos. Sabia que quanto mais pressionasse o Supremo Tribunal Federal, mais sua própria família poderia sofrer. Mesmo assim, ele seguiu e segue firme. Mas, Eduardo não está bem… porque continua trabalhando, todos os dias, de forma voluntária, pelo Brasil que acredita. Ele acredita na união, na justiça e na liberdade. Acredita que o momento difíceis exigem coragem, fé e perseverança”, afirmou.

A fala converge com declarações feitas por Nikolas Ferreira no sábado (21), após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papuda, em Brasília. Na ocasião, o deputado mineiro comentou o estado emocional de Eduardo e também mencionou a situação de Michelle Bolsonaro. “A Michelle viveu o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa, ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela de 70 anos, que está preso injustamente. Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil pra salvar”, declarou.

As manifestações ocorrem em meio a divergências políticas recentes. Antes do distanciamento público entre os dois parlamentares, Eduardo havia cobrado apoio de Michelle Bolsonaro e de Nikolas à eventual candidatura de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, à Presidência da República.

Ao comentar a repercussão da publicação, Heloísa também mencionou que a semana marca um ano da saída do Brasil. “Literalmente, postei e saí correndo, porque @bolsonarosp entrou num voo sem ter visto esse post! Haha Mas é isso. Essa semana completa 1 ano que saímos do Brasil, sem poder retornar. São muitos os sentimentos e gostaria de conseguir gravar um vídeo sem chorar”, escreveu.

Além dela, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também manifestou concordância com a avaliação de Nikolas. Segundo ele, o deputado conseguiu “capturar o sentimento de indignação” de apoiadores, o que teria contribuído para a repercussão da caminhada realizada no mês passado entre Minas Gerais e Brasília, em um percurso de aproximadamente 230 quilômetros.