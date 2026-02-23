Aliança entre Michelle e Nikolas irrita Eduardo e amplia racha no bolsonarismo

247 - A disputa pelo espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro tornou pública uma divisão entre integrantes da própria família e aliados próximos. O impasse gira em torno do apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República e tem provocado reações cruzadas entre Michelle Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As informações são da jornalista Andréia Sadi, do G1.

A tensão se intensificou após declarações públicas de Eduardo criticando a postura da madrasta e do parlamentar mineiro. O senador Flávio anunciou em dezembro ter sido escolhido pelo pai como sucessor na disputa presidencial, mas, até o momento, Michelle e Nikolas não demonstraram engajamento direto em sua campanha.

Nos bastidores da direita, Michelle e Nikolas avaliam que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria hoje o nome mais competitivo para representar o campo conservador. Como Tarcísio não está oficialmente na disputa, a dupla optou por manter distância da movimentação em torno de Flávio, decisão que tem irritado Eduardo.

Desde fevereiro do ano passado nos Estados Unidos e sem possibilidade de concorrer nas eleições deste ano, Eduardo acompanha o cenário político à distância. Aliados avaliam que a consolidação da herança política deixada pelo pai é estratégica para a manutenção de seu próprio capital eleitoral.

A crise ganhou novos contornos após Eduardo afirmar que Michelle e Nikolas estariam com “amnésia” e “jogando o mesmo jogo” em relação ao senador. A declaração foi interpretada como um ataque direto à articulação política da madrasta e do deputado.

Neste fim de semana, após visitar Bolsonaro na unidade prisional conhecida como Papudinha, Nikolas Ferreira reagiu às críticas. Ele rebateu as acusações e negou qualquer omissão.

“Discordo que eu tenho amnésia e que a Michelle tem amnésia. E diante das situações que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre eles do que sobre mim”, afirmou o parlamentar.

O embate evidencia que a disputa pela liderança da direita não se restringe à escolha de um candidato, mas envolve a definição de quem comandará o legado político do ex-presidente. A divergência, antes restrita aos bastidores, tornou-se pública e passou a influenciar o posicionamento de aliados e apoiadores do campo conservador.