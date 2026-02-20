Treta na direita: Eduardo Bolsonaro cobra apoio a Flávio e diz que Nikolas e Michelle sofrem de "amnésia"

247 - O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20) que considera insuficiente o engajamento de aliados ligados a Jair Bolsonaro (PL) na campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Ele declarou enxergar uma "amnésia" por parte da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em relação ao apoio ao irmão.

Em entrevista ao programa do Poder Expresso, do SBT News, Eduardo afirmou que integrantes do grupo político alinhado a Jair Bolsonaro (PL) deveriam demonstrar maior dedicação pública à candidatura presidencial de Flávio.

Críticas ao engajamento de aliados

"Acho que o apoio está aquém do desejável. Acho que pessoas que foram eleitas ou estão debaixo do guarda-chuva de Jair Bolsonaro [e] se dizem seguidoras das suas ordens e determinações deveriam ter, com mais afinco, se dedicado à campanha do Flávio", afirmou. De acordo com ele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é a única exceção nesse cenário. "Os demais eu não consigo compreender", acrescentou.

"Amnésia" e cobrança pública

Ao comentar diretamente sobre Michelle Bolsonaro e Nikolas Ferreira, Eduardo avaliou que o apoio deveria ocorrer desde já, para evitar a impressão de adesão tardia motivada por cálculo eleitoral.

"[...] eu acho que é uma candidatura cada vez mais robusta e, assim que continuar nessa entoada, não haverá alternativa para os outros senão acoplar a campanha do Flávio Bolsonaro. Só não é muito inteligente esperar um momento futuro para fazer isso, porque vai ficar notório que eles vão fazer não por uma questão de princípios, mas por uma questão eleitoral, pensando em suas próprias eleições", declarou.

Ele também afirmou não ter identificado manifestações públicas até o momento. "Nikolas e Michelle estão jogando o mesmo jogo. Você vê que um, lado a lado, compartilham o outro e apoiam o outro na rede social, só estão com uma amnésia aí. [...] Eu não vi nenhum apoio da Michelle, nenhum post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nikolas a toda hora", disse.

Possível retorno ao Brasil

Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que só pretende retornar ao Brasil se Flávio Bolsonaro vencer a eleição presidencial e conceder anistia ampla.

O SBT News procurou o deputado Nikolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para comentar as declarações, mas não obteve retorno.