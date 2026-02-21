Treta na direita: Nikolas rebate ataque de Eduardo Bolsonaro e diz que ex-deputado "não está bem"

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu neste sábado (21) às críticas feitas por Eduardo Bolsonaro e afirmou que não há “amnésia” por parte dele nem de Michelle Bolsonaro. O parlamentar, segundo a Folha de São Paulo, também declarou que o colega de partido “não está bem” e defendeu que o foco do grupo político esteja voltado para o que considera prioridades diante do atual cenário.

As declarações foram feitas após Nikolas visitar Jair Bolsonaro (PL) no Complexo da Papuda, em Brasília. Bolsonaro está preso no local desde 15 de janeiro, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que ordenou sua transferência da sede da Polícia Federal para o presídio.

Críticas públicas e resposta direta

A reação ocorreu depois de entrevista concedida por Eduardo Bolsonaro ao SBT News, na qual o deputado mencionou uma suposta “amnésia” de Nikolas e de Michelle Bolsonaro e classificou como insuficiente o engajamento de ambos na campanha de Flávio Bolsonaro.

Em resposta, Nikolas negou a acusação e questionou os ataques. “Diante das situações que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde, você tem as pessoas do dia 8 [de Janeiro] presas e precisando da derrubada do veto a dosimetria, você tem o STF envolvido em diversos escândalos, você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país e a prioridade é nos atacar? Então, isso diz muito mais sobre ele do que a mim”, declarou. “Eu acho que o Eduardo não está bem”, ressaltou.

Defesa de Michelle Bolsonaro

Nikolas também saiu em defesa de Michelle Bolsonaro e criticou os ataques direcionados à ex-primeira-dama. “Bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga. Mas deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa, ela é uma mãe, que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente”, disse.

Visitas na Papuda e articulações eleitorais

Esta não foi a primeira visita de Nikolas a Bolsonaro. Em novembro, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar, o deputado esteve com ele. Na ocasião, imagens exibidas pela TV Globo mostraram Nikolas utilizando o celular durante o encontro, o que levou o ministro Alexandre de Moraes a solicitar explicações à defesa.

Mesmo em regime fechado, Bolsonaro tem discutido estratégias eleitorais com aliados do Partido Liberal. Parlamentares relatam que o ex-mandatário avalia o cenário das eleições deste ano, incluindo disputas estaduais e a composição de chapas no campo conservador.

No último dia 18, os senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Bruno Bonetti (PL-RJ) visitaram Bolsonaro na Papuda. Após o encontro, Portinho afirmou que o ex-presidente avalia que sua candidatura ao Senado “representa melhor o campo conservador” no Rio de Janeiro. Segundo o senador, Bolsonaro considera legítima uma eventual candidatura do governador Cláudio Castro, mas entende que a disputa ao Senado pode ser estratégica para o partido no estado.

No mesmo dia, o senador Bruno Bonetti, que ocupa a vaga de Romário, também esteve no presídio. Já o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) declarou ter encontrado o pai “sonolento e abatido” e afirmou que ele continua questionando a prisão.

Condenação e regime fechado

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, em regime fechado, pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.