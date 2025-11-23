Esposa de Ramagem confessa que ele fugiu após condenação pelo STF

247 - Rebeca Ramagem, esposa do deputado federal Alexandre Ramagem, disse nas redes sociais que sua família está nos Estados Unidos por conta do que chamou de "perseguição política".

Ramagem foi condenado a 16 anos no caso da trama golpista, mas encontra-se nos EUA. Segundo Rebeca, a ida ao país norte-americano foi o "início de uma nova jornada".

"Há uma semana, desembarquei com minhas filhas nos EUA com um único propósito: proteger a minha família! A proteção das nossas filhas é e sempre será a nossa prioridade. Hoje, infelizmente, não encontramos no país a garantia de uma justiça imparcial. Somos vítimas de lawfare e temos enfrentado uma perseguição política desumana. Ainda assim, seguimos firmes. Somos fortes, capazes e prontos para ressignificar nossa história. Iniciamos agora uma nova jornada — e, como sempre, seguiremos unidos!", disse Rebeca.

No Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou na sexta-feira (21) a prisão preventiva de Ramagem.