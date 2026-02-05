“Está na hora de mudar a jornada de trabalho nesse país”, diz Lula, em defesa do fim da escala 6x1

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira (5) o fim da escala 6x1 e afirmou que o Brasil precisa discutir mudanças na jornada de trabalho diante das transformações tecnológicas e das novas demandas da população. Segundo ele, o modelo atual não corresponde mais à realidade enfrentada por trabalhadores, especialmente jovens e mulheres.

As declarações foram dadas em entrevista ao UOL. Lula questionou se, com o aumento da produtividade e os avanços tecnológicos registrados nas últimas décadas, ainda faz sentido manter a mesma carga horária praticada há 40 anos. “Com os avanços tecnológicos que o Brasil teve, é necessário as pessoas trabalharem a mesma jornada que trabalhavam há 40 anos? Hoje o jovem, uma menina não quer mais levantar 5h da manhã e ficar e ficar até 18h numa fábrica pegando ônibus lotado”, afirmou.

Durante a entrevista, Lula também criticou uma declaração do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que teria dito que “não tem ninguém trabalhando 6×1”. Para o presidente, a fala ignora a realidade do mercado de trabalho brasileiro e reflete uma visão que favorece o aumento da exploração do trabalhador. “Se dependesse dele as pessoas trabalhariam 14 horas por dia. Se dependesse da cabeça dele ele ia aumentar a jornada para 14h sem pagar adicional. Na cabeça dele seria assim”, disse.

Lula afirmou que sua experiência como trabalhador o leva a compreender melhor as mudanças sociais e as novas prioridades da juventude. “Agora, quem viveu no mundo do trabalho, como eu, sabe que hoje a juventude quer mais e as mulheres querem mais tempo, para estudar, para cuidar da família”, declarou.

O presidente também argumentou que a evolução tecnológica elevou a capacidade produtiva e, por isso, não haveria justificativa para manter jornadas longas e desgastantes. “Com o avanço tecnológico a produção aumentou. Então você não precisa exigir de todo mundo isso”, afirmou.

Lula reconheceu, no entanto, que a alteração do regime de trabalho não depende apenas do governo federal e disse que será necessário construir um acordo envolvendo diferentes setores. “Essa não é uma tarefa só do governo. O governo vai estabelecer uma conversa com o Congresso, com o empresariado e os trabalhadores e fazer o que é possível”, afirmou.

Ao final, o presidente reforçou que considera urgente iniciar essa discussão no país. “O dado concreto é que está na hora da gente fazer uma mudança na jornada de trabalho nesse país para que o povo tenha mais tempo para estudar, pensar”, concluiu.