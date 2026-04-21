Estadão publica retratação após citar Gilmar Mendes em voo ligado a Vorcaro

247 - O jornal O Estado de São Paulo divulgou uma nota de retratação após informação publicada em reportagem no dia 8 de abril, que implicava o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em um voo para Brasília em aeronave de empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A nota esclarece que Gilmar viajou como convidado de Marcos Molina, presidente do Conselho de Administração da MBRF, que, por sua vez, negou qualquer relação pessoal ou comercial com Vorcaro.

O voo partiu de Diamantino (MT), onde o irmão de Gilmar tomou posse como prefeito, e a aeronave, à época, pertencia à empresa PrimeYou. Vorcaro tinha participação na companhia, enquanto Molina possui uma cota na aeronave operada pela PrimeYou.

Leia a íntegra da nota:

“Uma reportagem do Estadão colocada no ar em 8 de abril e publicada na edição impressa no dia seguinte trouxe o seguinte título: Gilmar Mendes viajou para Brasília em avião de empresa de Vorcaro na volta da posse do irmão no MT. O título não reflete como deveria o conteúdo integral da reportagem. A presença de Gilmar Mendes no voo, entre Diamantino (GO) e Brasília (DF), não se deveu ao fato de o avião, à época, pertencer a uma empresa, a PrimeYou, na qual o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado, tinha participação.

Gilmar viajou como convidado de Marcos Molina, presidente do Conselho de Administração da MBRF. A companhia confirmou a viagem e informou que Molina tem uma cota da aeronave operada pela PrimeYou, mas negou relação pessoal ou comercial do executivo com Vorcaro. O ministro Gilmar Mendes, procurado pelo jornal antes da publicação da matéria, negou ter conhecimento da relação da aeronave com a companhia de que Vorcaro era sócio, ressaltando que voou a convite de um amigo de mais de duas décadas.

A reportagem registra também, de forma que se descobriu equivocada, que, ‘com a confirmação da viagem (de Gilmar Mendes), é possível afirmar que 4 dos 10 ministros em exercício no STF voaram em aviões ligados a Vorcaro’. A reportagem se refere às viagens em aviões da PrimeYou feitas pelos ministros Alexandre de Moraes e seus familiares (oito viagens), Dias Toffoli (uma viagem) e Kassio Nunes Marques (uma viagem). As ligações de Moraes e Toffoli com Vorcaro são bem conhecidas.

Em uma das viagens, Moraes usou o avião da PrimeYou para se encontrar com Vorcaro em São Paulo. Toffoli teve investimentos vultosos de Vorcaro no resort de sua família, o Tayayá. Kassio revelou que voou em avião da PrimeYou alugado pela advogada do Master. Não existe nenhum vínculo semelhante de Gilmar Mendes com os aviões de Vorcaro que pudesse justificar o título da reportagem”.