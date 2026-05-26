Estrategista digital deixa campanha de Flávio Bolsonaro após mudanças na comunicação

247 - O publicitário Marcos Aurélio Carvalho deixou a coordenação da estratégia digital da pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo a coluna da jornalista Jussara Soares, da CNN Brasil, a saída ocorre em meio à crise política provocada pela divulgação de contatos entre o parlamentar e o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A mudança representa mais uma baixa na equipe de comunicação ligada ao projeto eleitoral do bolsonarista.

Na semana passada, o publicitário Marcello Lopes, amigo pessoal do senador e proprietário da agência Cálix, também deixou a campanha. Com as mudanças, a comunicação passa a ser conduzida pelo publicitário Eduardo Fischer, enquanto o jornalista Alexandre Oltramari assume a função de marqueteiro.

Marcos Aurélio Carvalho havia sido contratado no fim de março para coordenar a estratégia digital da pré-campanha nas redes sociais. O objetivo do trabalho era ampliar o conhecimento do eleitorado sobre Flávio Bolsonaro e construir uma imagem mais moderada do senador em relação a Jair Bolsonaro.

O publicitário já havia trabalhado com a família Bolsonaro nas eleições de 2018. O convite para retornar ao grupo político partiu do próprio Flávio Bolsonaro, antes de Marcello Lopes assumir o comando do marketing eleitoral.

Em nota, Marcos Carvalho afirmou que encerrou sua participação após concluir a etapa inicial da estruturação estratégica da campanha. Segundo o publicitário, os trabalhos incluíram o posicionamento do senador em uma linha de comunicação "mais moderada e familiar", a apresentação pública de Fernanda Bolsonaro, esposa do pré-candidato, e a criação da marca da pré-campanha.

Carvalho também informou ter coordenado uma pesquisa qualitativa nacional com 68 grupos em diferentes regiões do país, além da implementação da estrutura de dados e monitoramento digital da campanha. "Faço votos de um bom trabalho à equipe que assume a próxima etapa da campanha", afirmou Marcos Carvalho em nota.