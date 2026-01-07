ET de varginha: documentos militares encerram mistério 30 anos depois

247 - No dia 20 de janeiro, o chamado caso do Et de Varginha completa 30 anos como um dos episódios mais conhecidos e controversos do imaginário popular brasileiro. O relato sobre a suposta captura de uma criatura extraterrestre no sul de Minas Gerais atravessou décadas, alimentando livros, reportagens e debates, mesmo sem comprovação material dos fatos.

A versão institucional sobre o episódio está reunida em documentos oficiais mantidos pelo Superior Tribunal Militar (STM), que guarda dois volumes de um Inquérito Policial Militar instaurado em março de 1997 pelo comando da Escola de Sargentos do Exército, conforme divulgado pelo próprio STM. O procedimento teve como objetivo apurar rumores sobre um suposto envolvimento de militares e viaturas do Exército no episódio.

Três décadas de um caso que marcou o imaginário popular

O inquérito reúne cerca de 600 páginas e foi aberto após a ampla repercussão do caso em âmbito nacional. À época, versões divulgadas apontavam para uma operação militar envolvendo a apreensão e o transporte de um suposto ser extraterrestre, o que levou o Exército a instaurar a apuração formal para esclarecer os fatos.

Atualmente, o IPM está integralmente digitalizado e disponível para consulta pública no site do STM, permitindo acesso irrestrito aos autos e às conclusões da investigação.

A investigação militar e a origem dos boatos

De acordo com o inquérito, a narrativa teve início em um dia de chuva intensa em Varginha, com registro inclusive de queda de granizo. Nesse contexto, três jovens relataram ter visto uma figura agachada próxima a um muro em um bairro da cidade, interpretação que deu origem às versões sobre a suposta criatura.

Os depoimentos colhidos ao longo da apuração, inclusive de um militar do Corpo de Bombeiros de Varginha, indicam que a cena pode ter sido resultado de um equívoco. A investigação aponta que as testemunhas possivelmente confundiram um homem com transtornos mentais, conhecido por circular pelas ruas da cidade e por permanecer frequentemente agachado em diferentes locais.

Depoimentos, documentos e a versão oficial

Fotografias anexadas ao inquérito reforçam essa hipótese, mostrando o homem molhado pela chuva e abrigado junto ao muro, circunstância que teria contribuído para a interpretação equivocada. O IPM também ouviu os dois ufólogos responsáveis por um livro que ajudou a popularizar o caso em todo o país.

Todos os militares citados na obra foram formalmente ouvidos e negaram qualquer participação no suposto episódio. O inquérito detalhou ainda itinerários, horários de saída e retorno de viaturas militares mencionadas nas versões divulgadas, demonstrando a inexistência de deslocamentos compatíveis com o alegado transporte da criatura. Motoristas e superiores hierárquicos igualmente negaram envolvimento.

Transparência e acesso público aos autos

Ao final da apuração, o Inquérito Policial Militar concluiu que não há indícios de participação de militares ou de operações do Exército no chamado caso Et de Varginha. A disponibilização integral dos autos pelo STM reforça o compromisso institucional com a transparência e permite que o público confronte as versões populares com os documentos oficiais que embasaram o arquivamento do procedimento.