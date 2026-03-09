Ex-namorada de Daniel Vorcaro critica divulgação de mensagens íntimas e avalia recorrer à Justiça

247 - A modelo e influenciadora Martha Graeff, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, estuda recorrer à Justiça após a divulgação de mensagens íntimas trocadas com o ex-companheiro em perfis nas redes sociais. A defesa afirma que a exposição do conteúdo configura uma violação grave da privacidade da modelo. As informações foram divulgadas pelo g1.

Segundo a defesa de Graeff, o material que passou a circular nas redes sociais não tem relação com a investigação envolvendo o Banco Master, caso que levou à prisão de Vorcaro na última quarta-feira (4). De acordo com os advogados, a divulgação das conversas representa uma tentativa de expor indevidamente a vida privada da influenciadora.

Em nota enviada à imprensa, a defesa afirma que a modelo tem sido alvo de ataques e que tomará medidas legais para proteger seus direitos. O comunicado informa que todas as providências cabíveis estão sendo avaliadas, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial.

"Sra. Martha Graeff, através de seu advogado, informa que resta consternada em face da grave violência que vem sofrendo, considerando a exposição manifestamente ilegal e impressionantemente inútil de mensagens fragmentadas trocadas no sagrado ambiente restrito da intimidade de casal"

Os advogados também destacaram que o compartilhamento das conversas privadas não contribui para qualquer apuração relacionada ao caso que envolve o banqueiro.

"Segundo a defesa, serão adotadas todas as providências para a salvaguarda dos direitos de Martha, 'não hesitando em valer-se das medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes contra aqueles que venham atentar contra a sua integridade ou privacidade'"

A nota ainda esclarece que Martha Graeff e Daniel Vorcaro não mantêm relacionamento há vários meses. Os advogados reforçam que a influenciadora não possui qualquer ligação com eventuais irregularidades investigadas pelas autoridades.

"Ainda de acordo com a nota, Martha Graeff não mantém relacionamento com Daniel Vorcaro há meses e ressalta que 'ela jamais esteve envolvida em qualquer tipo de ilicitude penal'"

A defesa sustenta que a divulgação das mensagens privadas ultrapassa o campo da investigação e fere princípios constitucionais ligados à proteção da intimidade.

"A defesa argumenta que essa publicidade não é 'apenas inócua a qualquer procedimento investigativo penal, mas também subversiva aos valores morais e garantias constitucionais que asseguram a inviolabilidade da intimidade' de sua cliente"

Por fim, o comunicado afirma que a exposição da vida privada da modelo nas redes sociais contribui para ataques direcionados à esfera pessoal da influenciadora.

"Na realidade, tal difusão serve mais à desregrada vilipendiação da esfera privada feminina, que no contexto brasileiro ainda é tema que merece prudente atenção, não havendo falar em recreação com devassamento da vida privada de uma mulher".