Vorcaro mencionou jantar com Luciano Huck em meio a problemas no Banco Master

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, mencionou um jantar com o apresentador Luciano Huck, da TV Globo, em mensagens trocadas com sua então noiva, Martha Graeff, em outubro de 2024. A referência ao encontro ocorreu em meio a conversas pessoais do casal, quando a instituição financeira já enfrentava sinais de dificuldades de liquidez, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

A menção ao apresentador ocorreu em uma troca de mensagens datada de 28 de outubro de 2024. Na conversa, Vorcaro afirmou que deixaria o banco para participar de um jantar com Huck e perguntou sobre as atividades profissionais de Martha naquele momento.

“To saindo banco e jndo [sic] pra jantar com Luciano Huck, e vc”, escreveu o banqueiro às 20h23 daquele dia. Em resposta, Martha afirmou: “To aqui ainda”. Na sequência, Vorcaro questionou: “Gravando ainda? Pra alguma marca? [sic]”.

A relação entre Luciano Huck e o Banco Master também passou por iniciativas comerciais anteriores. O apresentador chegou a atuar como garoto-propaganda do Will Bank, instituição que era controlada pelo Banco Master. Além disso, um quadro exibido em seu programa dominical contou com patrocínio da empresa ligada a Vorcaro.

De acordo com a publicação, Huck também chegou a avaliar a possibilidade de adquirir o Will Bank ao lado de um grupo de investidores. A negociação fazia parte das estratégias consideradas por Vorcaro para enfrentar a crise de liquidez que atingia o Banco Master naquele período.