Executiva Nacional do PT confirma apoio a candidatos do PSD em Mato Grosso

247 - A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores definiu que a legenda apoiará a candidatura do PSD ao governo de Mato Grosso nas eleições deste ano, encerrando a discussão interna sobre o lançamento de um nome próprio no estado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, com a decisão, o PT passará a integrar a coligação liderada pela médica Natasha Slhessarenko (PSD), pré-candidata ao executivo estadual.

A chapa também contará com o ex-ministro da Agricultura Carlos Fávaro (PSD) como um dos candidatos ao Senado. A outra vaga para a disputa senatorial deverá ficar com Pedro Taques (PSB). Segundo resolução divulgada pela direção petista, a orientação está alinhada à política nacional de alianças da legenda, que tem como prioridade a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota, a Executiva Nacional afirmou que "a tática estadual deve estar rigorosamente integrada à estratégia nacional de reeleição do presidente Lula, assegurando um palanque estadual que amplie a maioria social e consolide o projeto democrático-popular".

Com a definição da direção nacional, a tendência é que o PT passe a negociar espaço na composição da chapa majoritária, incluindo a possibilidade de indicar o candidato a vice-governador ou ocupar uma suplência ao Senado.

A posição adotada pela legenda também leva em consideração a relação do PSD com o governo federal. Embora o partido tenha lançado como pré-candidato à Presidência da República o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, a sigla autorizou seus diretórios estaduais a apoiarem diferentes candidaturas nacionais.