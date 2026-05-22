Exportações de aço crescem 62,4% em abril, aponta Aço Brasil

247 - As exportações brasileiras de aço avançaram com força em abril e chegaram a 1 milhão de toneladas, alta de 62,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando somaram 647 mil toneladas. As informações são do Valor Econômico, com base em dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil.

Na comparação com março, o crescimento das vendas externas foi ainda mais expressivo, de 81,9%. O resultado reforça o peso do mercado internacional no desempenho recente da indústria siderúrgica brasileira, em um mês marcado também por queda nas importações e melhora no indicador de confiança do setor.

A produção nacional de aço bruto atingiu 2,7 milhões de toneladas em abril, crescimento de 1,1% frente ao mesmo período de 2025. Em relação a março, porém, houve recuo de 3,8%, sinalizando perda de ritmo na passagem mensal.

As vendas internas somaram 1,8 milhão de toneladas, alta anual de 7,1%. Na comparação com o mês anterior, entretanto, o volume comercializado no mercado doméstico caiu 5,8%.

O movimento das importações foi de retração. Segundo o Instituto Aço Brasil, as compras externas chegaram a 363 mil toneladas em abril, queda de 33,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Frente a março, a diminuição foi de 40,3%.

No acumulado de janeiro a abril, a produção brasileira de aço bruto alcançou 10,7 milhões de toneladas, queda de 2,9% em relação ao mesmo intervalo de 2025. No mesmo período, as exportações subiram 23,3%, para 3,8 milhões de toneladas, enquanto as importações recuaram 5%, para 2,1 milhões de toneladas.

O Aço Brasil também divulgou o Índice de Confiança da Indústria do Aço (ICIA) referente a maio. O indicador avançou 8,2 pontos e chegou a 59,9 pontos, o maior nível desde outubro de 2024.

Apesar da melhora, o instituto apontou que ainda há sinais de cautela em parte dos componentes avaliados. O superintendente de economia do Instituto Aço Brasil, Marcelo de Ávila, afirmou: “Todos os componentes do ICIA registraram aumento frente ao mês anterior, embora os indicadores sobre a situação atual e perspectivas sobre a economia brasileira se mantenham abaixo de 50 pontos, o que indica falta de confiança”.