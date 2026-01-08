Fachin falta a evento do 8 de janeiro no Planalto

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, não participa do ato convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para marcar os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro de 2023. A solenidade acontece nesta quinta-feira (8), no Palácio do Planalto, e foi concebida pelo governo como um gesto institucional de lembrança e defesa da democracia. A informação foi confirmada pela assessoria do ministro à Folha de São Paulo.

A falta do presidente do STF se soma à dos chefes do Legislativo: o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que também não comparecerão ao evento organizado pelo Planalto.

No fim de 2025, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que reduz as penas impostas a Jair Bolsonaro e a outros aliados condenados no âmbito da trama golpista. Lula já anunciou publicamente que vetará a proposta. A expectativa é que o veto presidencial seja formalizado ainda nesta quinta-feira, no mesmo dia em que ocorre o ato alusivo aos três anos dos ataques