Falsa advogada é presa ao atuar para facções dentro de presídio em Roraima

247 - Uma mulher de 46 anos foi presa na segunda-feira (29) ao se passar por advogada para realizar atendimentos dentro da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), em Boa Vista, capital de Roraima. A suspeita utilizava uma carteira de estagiária de direito que estava cancelada desde 2024 e foi flagrada enquanto mantinha contato com detentos associados a facções criminosas.

A informação foi divulgada pelo Metrópoles, que apurou que a mulher, identificada como Jossiney Pereira Costa, atuava junto a presos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Tren de Aragua, organização criminosa com atuação na Venezuela. Segundo a Polícia Civil de Roraima, a investigada agendava visitas em nome de advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas comparecia sozinha às unidades prisionais.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com Jossiney diversos materiais que reforçaram as suspeitas. Foram apreendidos bilhetes com mensagens trocadas entre integrantes de facções, documentos, aparelhos eletrônicos, medicamentos de uso controlado e a quantia de R$ 1.450 em dinheiro. A mulher foi autuada pelos crimes de organização criminosa, uso de documento falso, falsidade ideológica e falsificação de documento público.

Em nota, a OAB de Roraima informou que a inscrição de estagiária utilizada pela suspeita estava vencida e que a entidade acompanha o caso para garantir o respeito às prerrogativas da advocacia e colaborar com as autoridades. As investigações seguem em andamento para apurar a extensão da atuação da falsa advogada e possíveis conexões com organizações criminosas dentro e fora do sistema prisional.