Financial Times inclui Moraes em lista de 25 pessoas mais influentes do ano

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi apontado pelo Financial Times como um dos 25 nomes mais influentes de 2025. De acordo com o Financial Times, que reúne indicações de seus repórteres, colunistas e editores, Moraes integra a categoria “heróis”, ao lado de seis personalidades de destaque mundial.

A publicação afirma que ele “tornou-se um símbolo de democracia e justiça no Brasil” em um período marcado pela fragilidade de instituições democráticas diante de líderes populistas e de extrema direita.

O texto, assinado pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz, ressalta que o ministro enfrentou a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e que, posteriormente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente foram presos “após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional”.

A análise também destaca que a crescente centralidade das decisões de Moraes, “o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais evidenciam uma tensão entre firmeza e excesso”. Segundo a publicação, “em democracias, o poder deve sempre estar sujeito a contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção”.

A lista dos mais influentes do ano é dividida em três grupos — “criadores”, “líderes” e “heróis” — e reúne pessoas de diferentes áreas, incluindo política, negócios, artes, mídia e esportes. O jornal afirma que procurou responder à pergunta: “quem realmente fez diferença neste ano?”. A seleção, segundo o Financial Times, destaca talentos, descobertas e ideias que estariam moldando o mundo contemporâneo.

A seguir, os nomes escolhidos pela publicação em cada categoria.

CRIADORES

Cynthia Erivo, atriz e cantora britânico-americana

Jonathan Anderson, designer de moda

Ryan Coogler, diretor e roteirista dos Estados Unidos

Helen Garner, escritora

Rosalía, cantora espanhola

Stephen Graham, ator

Bad Bunny, cantor e fenômeno global da música

LÍDERES

Jensen Huang, CEO da Nvidia

Susie Wiles, liderança política/organizacional

Safra Catz, executiva

Blaise Metreweli, liderança institucional e política

Stella Li, executiva

Peter Thiel, investidor e empresário

Zohran Mamdani, político e ativista

Nigel Farage, político britânico

Margarita Simonyan, jornalista e executiva de mídia

David Solomon, líder empresarial

Michele Kang, empresária e investidora esportiva

HERÓIS