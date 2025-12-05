Financial Times inclui Moraes em lista de 25 pessoas mais influentes do ano
O ministro do STF foi incluído na categoria “heróis”
247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi apontado pelo Financial Times como um dos 25 nomes mais influentes de 2025. De acordo com o Financial Times, que reúne indicações de seus repórteres, colunistas e editores, Moraes integra a categoria “heróis”, ao lado de seis personalidades de destaque mundial.
A publicação afirma que ele “tornou-se um símbolo de democracia e justiça no Brasil” em um período marcado pela fragilidade de instituições democráticas diante de líderes populistas e de extrema direita.
O texto, assinado pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz, ressalta que o ministro enfrentou a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e que, posteriormente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente foram presos “após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional”.
A análise também destaca que a crescente centralidade das decisões de Moraes, “o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais evidenciam uma tensão entre firmeza e excesso”. Segundo a publicação, “em democracias, o poder deve sempre estar sujeito a contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção”.
A lista dos mais influentes do ano é dividida em três grupos — “criadores”, “líderes” e “heróis” — e reúne pessoas de diferentes áreas, incluindo política, negócios, artes, mídia e esportes. O jornal afirma que procurou responder à pergunta: “quem realmente fez diferença neste ano?”. A seleção, segundo o Financial Times, destaca talentos, descobertas e ideias que estariam moldando o mundo contemporâneo.
A seguir, os nomes escolhidos pela publicação em cada categoria.
CRIADORES
- Cynthia Erivo, atriz e cantora britânico-americana
- Jonathan Anderson, designer de moda
- Ryan Coogler, diretor e roteirista dos Estados Unidos
- Helen Garner, escritora
- Rosalía, cantora espanhola
- Stephen Graham, ator
- Bad Bunny, cantor e fenômeno global da música
LÍDERES
- Jensen Huang, CEO da Nvidia
- Susie Wiles, liderança política/organizacional
- Safra Catz, executiva
- Blaise Metreweli, liderança institucional e política
- Stella Li, executiva
- Peter Thiel, investidor e empresário
- Zohran Mamdani, político e ativista
- Nigel Farage, político britânico
- Margarita Simonyan, jornalista e executiva de mídia
- David Solomon, líder empresarial
- Michele Kang, empresária e investidora esportiva
HERÓIS
- Margaret Atwood, escritora canadense
- Rory McIlroy, golfista profissional
- Lotte Bjerre Knudsen, liderança e influenciadora
- Zak Brown, executivo do automobilismo
- Jane Fonda, atriz e ativista
- Alexandre de Moraes, ministro do STF
- Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil