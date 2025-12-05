TV 247 logo
      Financial Times inclui Moraes em lista de 25 pessoas mais influentes do ano

      O ministro do STF foi incluído na categoria “heróis”

      Brasília (DF) - 10/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi apontado pelo Financial Times como um dos 25 nomes mais influentes de 2025. De acordo com o Financial Times, que reúne indicações de seus repórteres, colunistas e editores, Moraes integra a categoria “heróis”, ao lado de seis personalidades de destaque mundial.

      A publicação afirma que ele “tornou-se um símbolo de democracia e justiça no Brasil” em um período marcado pela fragilidade de instituições democráticas diante de líderes populistas e de extrema direita.

      O texto, assinado pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz, ressalta que o ministro enfrentou a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e que, posteriormente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente foram presos “após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional”.

      A análise também destaca que a crescente centralidade das decisões de Moraes, “o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais evidenciam uma tensão entre firmeza e excesso”. Segundo a publicação, “em democracias, o poder deve sempre estar sujeito a contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção”.

      A lista dos mais influentes do ano é dividida em três grupos — “criadores”, “líderes” e “heróis” — e reúne pessoas de diferentes áreas, incluindo política, negócios, artes, mídia e esportes. O jornal afirma que procurou responder à pergunta: “quem realmente fez diferença neste ano?”. A seleção, segundo o Financial Times, destaca talentos, descobertas e ideias que estariam moldando o mundo contemporâneo.

      A seguir, os nomes escolhidos pela publicação em cada categoria.

      CRIADORES

      •  Cynthia Erivo, atriz e cantora britânico-americana
      •  Jonathan Anderson, designer de moda
      •  Ryan Coogler, diretor e roteirista dos Estados Unidos
      •  Helen Garner, escritora
      •  Rosalía, cantora espanhola
      •  Stephen Graham, ator
      •  Bad Bunny, cantor e fenômeno global da música

      LÍDERES

      •  Jensen Huang, CEO da Nvidia
      •  Susie Wiles, liderança política/organizacional
      •  Safra Catz, executiva
      •  Blaise Metreweli, liderança institucional e política
      •  Stella Li, executiva
      •  Peter Thiel, investidor e empresário
      •  Zohran Mamdani, político e ativista
      •  Nigel Farage, político britânico
      •  Margarita Simonyan, jornalista e executiva de mídia
      •  David Solomon, líder empresarial
      •  Michele Kang, empresária e investidora esportiva

      HERÓIS

      •  Margaret Atwood, escritora canadense
      •  Rory McIlroy, golfista profissional
      •  Lotte Bjerre Knudsen, liderança e influenciadora
      •  Zak Brown, executivo do automobilismo
      •  Jane Fonda, atriz e ativista
      •  Alexandre de Moraes, ministro do STF
      • Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil

