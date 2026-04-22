Finep e MCTI anunciam investimento de R$ 14,9 milhões voltado à adequação da Embrapa às exigências do Tratado de Budapeste

247 - A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciarão nesta quinta-feira (23), durante a Feira Brasil na Mesa, em Brasília, um investimento de R$ 14,9 milhões voltado à adequação da Embrapa às exigências do Tratado de Budapeste. O acordo trata do reconhecimento internacional de patentes na área de biotecnologia. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O objetivo da iniciativa é credenciar a estatal brasileira como Autoridade Depositária Internacional responsável pelo armazenamento de microrganismos de interesse da agropecuária e da alimentação. Com essa certificação, o governo federal pretende ampliar o sistema nacional de conservação de recursos genéticos, com foco em inovação científica e tecnológica no setor.

Soberania e inovação científica

Segundo avaliação do governo, a medida contribui para o fortalecimento da soberania nacional na proteção de inovações tecnológicas desenvolvidas no país.

Em nota, o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, afirmou que o investimento deve facilitar processos relacionados ao registro de bioinsumos e à publicação de descobertas científicas envolvendo novas espécies. "Com isso, o Brasil se tornará referência como depósito de material biológico na América do Sul e Caribe", declarou Elias.

De acordo com dados apresentados pela Finep, entre 2023 e 2025 foram destinados R$ 8 bilhões a 640 projetos da cadeia agroindustrial, envolvendo instituições de ciência e tecnologia, empresas e cooperativas. O valor representa um volume quatro vezes maior do que o registrado no período entre 2019 e 2022.