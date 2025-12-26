Embrapa tem aumento de 26,7% no orçamento de pesquisa para 2026

247 - A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, informou que o orçamento destinado à pesquisa e à inovação agropecuária em 2026 terá um reforço significativo, após mudanças promovidas pelo Congresso Nacional no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). A recomposição amplia os recursos voltados ao desenvolvimento científico do setor e fortalece a capacidade da estatal de ampliar suas entregas ao país.

O PLOA aprovado pelo Congresso na sexta-feira (19) prevê um repasse total de R$ 602,5 milhões para o Programa 2303, voltado à Pesquisa e Inovação Agropecuária. Desse montante, R$ 410 milhões serão destinados ao custeio e aos investimentos diretos em pesquisa agropecuária.

De acordo com a Embrapa, a proposta original encaminhada pelo Poder Executivo previa R$ 497,8 milhões para o financiamento do programa em 2026. Com as alterações realizadas durante a tramitação no Legislativo, o valor final foi ampliado. “A proposta inicial da LOA 2026 previa R$ 497,8 milhões para o financiamento do Programa 2303. Com as alterações promovidas pelo Congresso Nacional, o valor final foi elevado para R$ 602,5 milhões, representando um acréscimo de 26,7% em relação à proposta original do Executivo”, informou a empresa em nota.

A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, afirmou que o aumento orçamentário reflete o reconhecimento da relevância estratégica da pesquisa agropecuária para o país. “A aprovação do orçamento que o governo federal vai destinar para a Embrapa em 2026 representa um reconhecimento da importância estratégica da pesquisa e da inovação agropecuária para o desenvolvimento sustentável do Brasil, garantindo condições para ampliarmos entregas à sociedade e ao setor produtivo”, declarou.