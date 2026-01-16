TV 247 logo
      "Fiz o que tinha que fazer", diz Moraes após mandar Bolsonaro para Papudinha

      Por decisão do ministro do STF, Bolsonaro foi transferido da Superintendência da PF na capital federal para a Papudinha

      Brasília (DF) - 10/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no quarto dia do julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou a transferência do ex-presidente preso Jair Bolsonaro, da Superintendência da Polícia Federal em Brasília-DF, ao presídio da Papudinha. Sem citar nomes, o magistrado afirmou, durante cerimônia de colação de grau da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), na quinta-feira (15), já ter feito o que "tinha que fazer". As declarações foram divulgadas pelo site Congresso em Foco.

      Mais cedo, por decisão de Moraes, Bolsonaro foi transferido da Superintendência da PF na capital federal para a Papudinha.

      "Ninguém cumpriu os três minutos, quase tive que tomar umas medidas. Mas eu me contive. Acho que hoje já fiz o que tinha que fazer", declarou Moraes, ao comentar a extensão dos discursos anteriores, nos quais os demais professores ultrapassaram os três minutos combinados para a cerimônia.

