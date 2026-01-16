Nova cela de Bolsonaro tem tamanho de apartamento de dois quartos

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma Sala de Estado Maior localizada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), no Complexo da Papuda. O local, conhecido como “Papudinha”, fica ao lado do presídio da Papuda e abriga Bolsonaro sozinho em uma cela com capacidade para até quatro pessoas.

De acordo com a decisão do STF, o espaço tem área total de 64,83 metros quadrados, dimensão comparável à de um apartamento padrão de dois quartos. Do total, 54,76 m² correspondem à área coberta e 10,07 m² à área externa.

A estrutura da Sala de Estado Maior inclui banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e uma área externa exclusiva. As acomodações contam com cozinha equipada para preparo e armazenamento de alimentos, banheiro com chuveiro de água quente, geladeira, armários, cama de casal e televisão.

Segundo o Supremo, a unidade oferece cinco refeições diárias — café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Bolsonaro também poderá realizar banho de sol em área externa “com total privacidade e horário livre”, além de exercícios físicos, com a possibilidade de instalação de equipamentos como esteira e bicicleta.

O espaço destinado a visitas, bem como ao atendimento de advogados e médicos, é descrito como amplo, com mesas e cadeiras disponíveis tanto na área coberta quanto na área externa, ainda conforme as informações oficiais.

Na decisão que autorizou a transferência, Alexandre de Moraes afirmou haver “total ausência de veracidade nas reclamações anteriormente descritas” por familiares e advogados de Bolsonaro, que questionavam pontos como o tamanho das dependências, o acesso ao banho de sol e a existência de ar-condicionado. O ministro ressaltou que isso não impede a mudança para uma Sala de Estado Maior “com condições ainda mais favoráveis, igualmente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos do complexo”, o que permite a ampliação do tempo de visitas a familiares e a realização de banho de sol e exercícios físicos em qualquer horário do dia.