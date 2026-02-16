Flávio Bolsonaro anuncia ação no TSE contra desfile que homenageou Lula na Sapucaí

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que vai protocolar uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o desfile da escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite de domingo (15), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Pré-candidato à Presidência da República, ele classificou o enredo como ofensivo ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à instituição “família”. Em publicação nas redes sociais, Flávio anunciou a medida judicial.

“Nossa ação contra os crimes do PT na Sapucaí, com dinheiro público, será protocolada rapidamente no TSE! Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra: a família! Vamos vencer o mal com o bem!”, escreveu o senador.

A Acadêmicos de Niterói abriu os desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio neste domingo, 15 de fevereiro de 2026, na Marquês de Sapucaí, com um enredo que homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e transforma sua trajetória em narrativa carnavalesca, com referências diretas ao PT, alusão a Jair Bolsonaro e repercussão imediata no ambiente político.

A escola levou para a avenida o samba-enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, apresentando um recorte simbólico da história do presidente, com início em 1952.

Na encenação, o ator e humorista Paulo Vieira interpretou Lula durante a apresentação, enquanto o presidente assistia ao desfile no camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro e chegou a descer para a avenida.

A própria escola destacou a dimensão histórica do homenageado. “A liderança política de Lula marcou definitivamente a história do Brasil. Eleito deputado constituinte e presidente da República, Luiz Inácio subiu ao Palácio do Planalto após receber mais de 52 milhões de votos. Alguns dirão que ele bancou o camaleão, disfarçando de verde e amarelo sua coloração essencialmente vermelha”, afirmou a agremiação.

A primeira-dama Janja desistiu de desfilar pouco antes do início da apresentação. Lula, por sua vez, deixou o camarote onde acompanhava o espetáculo e desceu à pista para assistir a parte do desfile, cercado por apoiadores, equipe de segurança e jornalistas.Nos bastidores, ministros do governo foram orientados a evitar participação direta na apresentação, diante de questionamentos sobre possíveis implicações eleitorais.