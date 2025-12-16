Flávio Bolsonaro comete erro de português ao atacar Lula nas redes sociais

247 - O senador Flávio Bolsonaro voltou a usar as redes sociais para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comentar pesquisas de opinião, mas acabou chamando atenção por um erro de português cometido na própria publicação.

No texto, o parlamentar afirma que os levantamentos eleitorais já começam a refletir um movimento político contrário ao governo, mas utiliza de forma equivocada o verbo “capitar”, quando o correto, no contexto, seria “captar”. A postagem original foi publicada no X.

“As pesquisas, mesmo as petistas, começam a capitar a onda que nasceu nos últimos dias. Mas ainda estão longe de mostrar todo o retrato. Vamos para cima! Nossa missão é impedir Lula de destruir o Brasil”, escreveu Flávio Bolsonaro.

O erro gramatical gerou comentários e críticas nas redes, onde usuários destacaram a falta do domínio sobre a própria língua por um candidato à Presidência.