Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro selam aliança com PP e União Brasil no Rio

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), consolidaram nesta terça-feira (24) um acordo político para as eleições estaduais de outubro. A articulação estabelece uma aliança entre o PL e a federação composta por PP e União Brasil, com o objetivo de estruturar o palanque no estado natal do pré-candidato à Presidência.

As informações foram divulgadas pela Folha de S.Paulo. De acordo com a reportagem, o nome escolhido para disputar o governo fluminense é o do atual secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas (PL). Ele é filho do prefeito de São Gonçalo, capitão Nelson Ruas, município que representa o terceiro maior colégio eleitoral do estado.

Pelo entendimento firmado, a vaga de vice na chapa deverá ser ocupada pelo PP, com indicação do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa. Já as candidaturas ao Senado serão divididas entre PL e União Brasil. Cláudio Castro é o nome do PL para a disputa, enquanto o União Brasil deve lançar o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella.

O encontro que selou o acordo contou com a presença de parlamentares do PL do Rio de Janeiro, além do líder do PP na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho (RJ), e do presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda.

Apesar da articulação eleitoral, a situação de Castro permanece sob análise da Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral pediu sua cassação e inelegibilidade no processo relacionado às chamadas “folhas secretas” de pagamento de fundações estaduais. O caso tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e já conta com voto pela condenação apresentado pela ministra Isabel Gallotti.

Reeleito em outubro de 2022, Castro não poderá concorrer novamente ao governo neste ano, conforme as regras de reeleição. Naquele pleito, venceu em primeiro turno com 58,67% dos votos válidos, superando Marcelo Freixo (PSB), que obteve 27,38%.

O Rio de Janeiro é considerado um dos principais redutos eleitorais do bolsonarismo. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral referentes à eleição de 2024, o estado reúne mais de 13 milhões de eleitores, configurando-se como o terceiro maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

Ainda conforme a reportagem, Flávio Bolsonaro deve dedicar os próximos dias à consolidação de alianças estaduais para impulsionar seu projeto nacional. Está prevista uma reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O senador retornou ao Brasil na segunda-feira (23), após viagens pelo Oriente Médio, Europa e Estados Unidos, onde manteve encontros com lideranças da direita internacional, em meio a novos episódios de divergências públicas na família Bolsonaro.