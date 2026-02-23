Estratégia do PL nas eleições de 2026 no RJ será tema de reunião entre Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro

247 - O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deve se reunir nesta terça-feira (24), em Brasília, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Segundo o jornal Folha de São Paulo, o encontro tem como objetivo o alinhamento da sucessão no comando do estado no contexto das eleições de 2026. A conversa abordará as estratégias do Partido Liberal para o pleito, além da definição de alianças partidárias e a composição dos palanques dos candidatos apoiados pela legenda.

Castro foi reeleito em 2022, com 58,67% dos votos válidos, ainda no primeiro turno. Em razão da reeleição, o atual governador não poderá disputar novamente o cargo em outubro. O favorito do partido para disputar o governo fluminense neste ano é o secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas (PL), filho do capitão Nelson Ruas, prefeito de São Gonçalo, terceiro maior colégio eleitoral do estado.

RJ é o terceiro maior colégio eleitoral do país

O Rio de Janeiro é considerado um dos principais redutos do bolsonarismo e representa o terceiro maior colégio eleitoral do país, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes à eleição de 2024, o estado reúne mais de 13 milhões de eleitores.

A definição dos nomes para a disputa estadual ocorre em meio a incertezas no cenário político fluminense. Aliados do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar, acompanham os desdobramentos de investigações relacionadas a dados extraídos do celular do parlamentar.

Castro enfrenta questionamentos na Justiça Eleitoral

Castro também enfrenta questionamentos na Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral pediu sua cassação e inelegibilidade no caso das chamadas "folhas secretas" de pagamento de fundações do estado. O processo tramita no TSE e já conta com voto pela condenação, proferido pela ministra Isabel Gallotti.