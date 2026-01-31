Flávio Bolsonaro pede ao irmão Eduardo que não critique Tarcísio para não aumentar o racha na direita

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) procurou diretamente o irmão, Eduardo Bolsonaro, para pedir moderação nas críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A iniciativa ocorreu após um desgaste causado pela ausência de um apoio mais enfático de Tarcísio à pré-candidatura de Flávio à Presidência da República, movimento que gerou incômodo dentro do grupo político ligado à família Bolsonaro.

Segundo informações publicadas pelo UOL, Flávio telefonou para Eduardo na semana passada com o objetivo de conter declarações públicas que pudessem aprofundar divergências internas. Eduardo tem um histórico de críticas ao governador paulista, mas, desta vez, ouviu do irmão um apelo por paciência e por evitar reclamações abertas que possam ampliar o mal-estar.

A avaliação de Flávio é de que manifestações públicas mais duras contra Tarcísio poderiam comprometer a estratégia de manter a direita unida. O senador trabalha para consolidar seu nome como pré-candidato ao Palácio do Planalto e considera que ataques entre aliados em potencial enfraquecem esse esforço.

Dentro desse contexto, a orientação foi para reduzir o tom e evitar confrontos públicos que possam afastar setores do campo conservador. A preocupação central é impedir que disputas internas dificultem a construção de uma base política mais ampla em torno da pré-candidatura.