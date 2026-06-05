Flávio Bolsonaro pede que STF declare Moraes suspeito para julgar Vorcaro e caso Master

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado suspeito para atuar em processos relacionados ao empresário Daniel Vorcaro e ao Banco Master.

Segundo a defesa do parlamentar, o afastamento de Moraes se justificaria por uma suposta relação entre o magistrado e Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, atualmente preso em Brasília e em negociações para um acordo de delação premiada com autoridades. Os advogados afirmam que a iniciativa não representa qualquer julgamento sobre a relação entre os dois, mas busca assegurar o cumprimento das normas processuais e regimentais.

O pedido foi protocolado após Alexandre de Moraes encaminhar à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma solicitação apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). No requerimento, o parlamentar pede a apuração de supostas ligações entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro, especialmente em relação ao financiamento da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, intitulada "Dark Horse".

De acordo com informações mencionadas no pedido, trocas de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro mostram o senador cobrando do empresário a destinação de recursos para a produção do filme. A partir desses elementos, Lindbergh Farias solicitou a abertura de apurações sobre a natureza da relação entre os dois.

Na manifestação apresentada ao STF, a defesa de Flávio Bolsonaro também requer que o caso seja retirado da relatoria de Alexandre de Moraes e encaminhado ao ministro André Mendonça.

Os advogados sustentam que a medida seria necessária para preservar a imparcialidade na condução de eventuais investigações ou processos relacionados a Daniel Vorcaro e ao Banco Master. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal não havia se manifestado sobre o pedido.