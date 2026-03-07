Flávio Bolsonaro registra ocorrência após ameaça de ataque em rede social

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, registrou um boletim de ocorrência por ameaça na manhã deste sábado (7) após a circulação de uma publicação em rede social que sugeria um ataque contra ele semelhante ao que atingiu seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018.

De acordo com o registro feito junto à Polícia do Senado, o parlamentar “tomou conhecimento da publicação de conteúdo contendo ameaça à sua integridade”, o que levou à formalização da ocorrência.

A ameaça mencionada no boletim está relacionada a uma interação na rede social X. Na postagem, um usuário respondia a outro perfil que questionava quem teria ordenado o ataque contra Jair Bolsonaro em 2018. Na resposta, o perfil escreveu: “QM (sic) mandou eu não sei. Mas quem quiser me pagar pro Flávio sofrer o mesmo...”.

O documento da ocorrência menciona “conotação política” como possível motivação para a ameaça dirigida ao senador. Segundo as informações registradas, o autor da publicação teria 40 anos e residência em Brasília.