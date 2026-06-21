Flávio Bolsonaro teve mais de uma reunião com Daniel Vorcaro sobre filme “Dark Horse”

247 - O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL a presidente, se reuniu com o banqueiro Daniel Vorcaro em mais de uma ocasião durante as negociações relacionadas ao financiamento do filme “Dark horse”, produção que aborda a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, não foi apenas no fim de novembro de 2025 que ocorreu um encontro entre o senador e o controlador do Banco Master. Na ocasião, já conhecida publicamente, Flávio Bolsonaro esteve na residência de Vorcaro, em São Paulo, para, segundo declarou, “dar um ponto final” nas tratativas envolvendo um aporte de R$ 134 milhões destinado ao longa-metragem.

A publicação informa que houve outras conversas presenciais entre os dois. Pelo menos uma delas aconteceu ainda no primeiro semestre de 2025, ampliando a cronologia das negociações relacionadas ao projeto audiovisual.

Encontro em Brasília

Segundo Lauro Jardim, um desses encontros ocorreu em Brasília, na mansão que Daniel Vorcaro mantinha alugada na capital federal. A reunião teria acontecido de forma reservada, com a presença apenas do senador e do banqueiro.

O local escolhido para a conversa chamou atenção pelo perfil diversificado dos convidados que costumavam frequentar a residência. A mansão era utilizada por Vorcaro para receber diferentes personalidades do meio político e jurídico.

Ainda de acordo com a coluna, entre os visitantes da propriedade esteve o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, figura frequentemente criticada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por aliados políticos.

Negociações sobre o filme

O filme “Dark horse” esteve no centro das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. As tratativas envolviam um financiamento estimado em R$ 134 milhões para viabilizar a produção.

A reunião realizada em novembro de 2025 havia sido reconhecida publicamente por Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador afirmou que o objetivo do encontro era concluir as negociações relacionadas ao aporte financeiro para o projeto.

Com a revelação de novos encontros presenciais, a reportagem indica que as conversas entre o parlamentar e o banqueiro ocorreram em diferentes momentos ao longo do processo de negociação, incluindo uma reunião realizada meses antes do encontro já conhecido em São Paulo.