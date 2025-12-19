Flávio não vai desistir de candidatura, avaliam caciques do centrão

247 - Lideranças de diferentes partidos do centrão passaram a considerar como altamente provável que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) permaneça até o fim da disputa presidencial, alterando de forma significativa os cálculos políticos para 2026. A nova avaliação tem levado pré-candidatos da centro-direita e da direita a reabrirem conversas e a rediscutirem estratégias, inclusive entre nomes que antes atuavam de forma mais isolada. As informações são da jornalista Daniela Lima, do UOL.

Diante da percepção de que Flávio não deve desistir da corrida, o grupo passou a defender uma reorganização antecipada do tabuleiro eleitoral já no início do próximo ano.

A estratégia em debate envolve a tentativa de construção de uma chamada “terceira via”, posicionada à direita, mas com capacidade de diálogo com o centro político e aceitação junto ao mercado. A avaliação interna é de que a fragmentação pode enfraquecer o campo da centro-direita diante de um adversário já consolidado.

Nesse contexto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), iniciou conversas com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). A articulação também prevê diálogos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), além de dirigentes de partidos do centrão, em busca de uma composição mais ampla.

Um estrategista ouvido no processo resumiu a pressão por unidade com um alerta direto: "Ou a centro-direita senta e se organiza ou vai para o segundo turno e perde com o Flávio".