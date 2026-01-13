Flávio visita Bolsonaro na prisão após viagem aos EUA
Senador esteve na Superintendência da Polícia Federal para encontro de 30 minutos com Jair Bolsonaro, que cumpre pena por trama golpista
247 - O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esteve nesta terça-feira (13) na Superintendência Regional da Polícia Federal para visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL). A agenda ocorreu após o parlamentar retornar de compromissos recentes nos Estados Unidos e marcou seu primeiro encontro com o ex-mandatário desde a viagem internacional, segundo o Metrópoles.
Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses no local, após condenação por liderar a trama golpista. Flávio chegou por volta das 9h e permaneceu por cerca de 30 minutos, tempo estabelecido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A visita ocorre em um contexto de atenção redobrada sobre a família Bolsonaro. A última vez que Jair Renan esteve com o pai na prisão foi em 27 de novembro, segundo registros anteriores.
No campo investigativo, o senador também entrou no radar das autoridades. Na segunda-feira (12), em um dos últimos atos de Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça, a pasta encaminhou à Polícia Federal um pedido para apurar a conduta de Flávio Bolsonaro.
A iniciativa teve como base uma publicação do senador nas redes sociais, na qual ele associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está preso depois de ser sequestrado pelas forças dos Estados Unidos. A denúncia foi apresentada pela deputada Dandara (PT-MG) e aponta um suposto crime contra a honra do presidente da República.
O episódio reforça a sequência de desdobramentos políticos e judiciais envolvendo o clã Bolsonaro, que segue no centro do noticiário nacional enquanto Flávio mantém sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto em 2026.