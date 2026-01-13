Flávio visita Bolsonaro na prisão após viagem aos EUA

247 - O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esteve nesta terça-feira (13) na Superintendência Regional da Polícia Federal para visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL). A agenda ocorreu após o parlamentar retornar de compromissos recentes nos Estados Unidos e marcou seu primeiro encontro com o ex-mandatário desde a viagem internacional, segundo o Metrópoles.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses no local, após condenação por liderar a trama golpista. Flávio chegou por volta das 9h e permaneceu por cerca de 30 minutos, tempo estabelecido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A visita ocorre em um contexto de atenção redobrada sobre a família Bolsonaro. A última vez que Jair Renan esteve com o pai na prisão foi em 27 de novembro, segundo registros anteriores.

No campo investigativo, o senador também entrou no radar das autoridades. Na segunda-feira (12), em um dos últimos atos de Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça, a pasta encaminhou à Polícia Federal um pedido para apurar a conduta de Flávio Bolsonaro.

A iniciativa teve como base uma publicação do senador nas redes sociais, na qual ele associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está preso depois de ser sequestrado pelas forças dos Estados Unidos. A denúncia foi apresentada pela deputada Dandara (PT-MG) e aponta um suposto crime contra a honra do presidente da República.

O episódio reforça a sequência de desdobramentos políticos e judiciais envolvendo o clã Bolsonaro, que segue no centro do noticiário nacional enquanto Flávio mantém sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto em 2026.