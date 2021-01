Gasto de milhões em leite condensado pelo governo Bolsonaro daria para comprar 7,8 mil cilindros de oxigênio

Os R$ 15,6 milhões gastos com leite condensado pelo governo Jair Bolsonaro equivale a cerca de 7,8 mil cilindros de oxigênio de 50 litros edit

247 - Os R$ 15,6 milhões gastos com leite condensado pelo governo Jair Bolsonaro equivale a cerca de 7,8 mil cilindros de oxigênio de 50 litros (padrão industrial), avaliados entre R$ 1,8 mil e R$ 2 mil a unidade, de acordo com informações publicadas pelo portal Uol.

O escândalo da alimentação motivou partidos como o PDT e o PSOL a irem ao Judiciário pedindo investigação contra Bolsonaro.

Para a compra de bombons, o governo pagou R$ 8,8 milhões a uma empresa com uma sede no mínimo suspeita, uma casa na cidade de Campo Largo, Paraná.

Twitter / Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Enquanto se gastam cifras milionárias com alimentação, documentos apontaram que o ministério da Saúde, comandado atualmente pelo general Eduardo Pazuello, sabia do cenário crítico sobre o sistema de saúde em Manaus oito meses antes de ser constatada a falta de oxigênio em hospitais da capital amazonense.

Além das novas informações da agência, a Advocacia-Geral da União (AGU) havia informado ao STF que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

Em outra manifestação, o procurador da República Igor Spindo disse que a causa principal para que o oxigênio faltasse para pacientes de coronavírus em Manaus na última semana foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira (FAB), ainda não se sabe por ordem de quem.

