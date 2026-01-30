Gleisi diz que Tarcísio é “cara de pau” ao falar em “crise moral” no Brasil
Ministra critica o governador e questiona relação com Fabiano Zettel, preso no caso Master
247 - A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), disse nesta sexta-feira (30) que é “muita cara de pau” o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falar em “crise moral” ao comentar as polêmicas envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master.
Em publicação feita por Gleisi Hoffmann em suas redes sociais, a ministra reagiu de forma dura às falas de Tarcísio e ampliou a crítica ao legado econômico do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, há contradição entre o discurso moralizante e os vínculos políticos e financeiros que cercam o grupo aliado do governador.
“É muita cara de pau de Tarcísio Freitas sair da Papuda falando em ‘crise moral’, quando o maior financiador individual das campanhas dele e de Bolsonaro foi o cunhado de Daniel Vorcaro do Master, Fabiano Zettel, preso pela Polícia Federal”, afirmou a ministra.
De acordo com a ministra das Relações Institucionais, o país enfrenta desafios fiscais não por decisões recentes, mas por escolhas feitas na gestão anterior. “E quem contratou uma ‘crise fiscal’ no país foi o governo Bolsonaro, que deixou um rombo de R$ 255 bi para o governo Lula pagar e desorganizou as contas e a economia do país”, declarou.
Na semanada passada, Tarcísio afirmou que o país enfrenta uma "crise moral pior que a crise fiscal". "A gente está vivendo uma crise moral muito séria", declarou o governador. Segundo ele, essa crise é pior que a fiscal porque "arruína as instituições" e reflete um desrespeito recorrente ao funcionamento institucional brasileiro. Tarcísio defendeu que é necessário "virar a chave" para reverter o cenário de desgaste e impaciência da população.