Gleisi Hoffmann questiona Valdemar sobre interesse em CPI do Banco Master: “O que quer investigar?”

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, questionou, nesta quinta-feira (5) as intenções do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao defender a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso do Banco Master. Em publicação nas redes sociais, a ministra indagou quais fatos estariam realmente no foco da investigação proposta pelo dirigente do campo bolsonarista.

O que será mesmo que o bolsonarista Valdemar do PL quer investigar sobre o Master numa CPI? A corrupção de dirigentes do BC nomeados por Bolsonaro nas mutretas de Vorcaro? A responsabilidade do governador bolsonarista Ibaneis na compra de papéis podres do Master pelo BRB? O uso… March 5, 2026

Segundo Gleisi, uma eventual CPI sobre o Banco Master poderia alcançar justamente figuras e episódios associados à direita brasileira — inclusive aliados políticos ligados ao próprio partido de Valdemar Costa Neto. "O que será mesmo que o bolsonarista Valdemar do PL quer investigar sobre o Master numa CPI?", escreveu.

Na sequência, a ministra listou possíveis fatos que, em sua avaliação, poderiam ser alvo de apuração parlamentar. Entre eles, mencionou "a corrupção de dirigentes do BC nomeados por Bolsonaro nas mutretas de Vorcaro", apontando para decisões tomadas durante o governo do ex-presidente.

Outro ponto destacado por Gleisi envolve diretamente o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A ministra mencionou "a responsabilidade do governador bolsonarista Ibaneis na compra de papéis podres do Master pelo BRB", em referência à aquisição de ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), instituição financeira controlada pelo governo distrital. Segundo ela, esse episódio também poderia ser objeto de apuração em uma eventual investigação parlamentar.

Gleisi também mencionou um episódio relacionado à campanha eleitoral de 2022 e envolvendo o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), aliado do bolsonarismo. Segundo ela, poderia ser investigado "o uso não declarado ao TSE do avião de Vorcaro para o deputado Nikolas fazer campanha para Bolsonaro no segundo turno de 2022".

Outro aspecto mencionado pela ministra diz respeito ao financiamento de campanhas eleitorais. Na publicação, ela afirmou que uma investigação poderia abordar "os interesses de Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, no financiamento milionário das campanhas de Bolsonaro e Tarcísio".

Ao comentar o debate no Congresso Nacional, Gleisi afirmou que parlamentares alinhados ao governo já tomaram iniciativas formais para investigar o caso. "Se é pra investigar tudo isso e muito mais, é bom lembrar ao Valdemar que os parlamentares da base do governo já assinaram requerimentos de CPI e CPMI", declarou.

Ela também destacou que as medidas institucionais envolvendo o Banco Master ocorreram durante o atual governo federal. "O fato é que foi no governo do presidente Lula que a PF investigou e levou à Justiça as falcatruas e o BC decretou a liquidação do Master", escreveu.

Valdemar defende criação de CPI do Master

Em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (4), o dirigente do PL afirmou que o Congresso deveria avançar rapidamente com a investigação e disse não acreditar que haja integrantes de seu partido envolvidos no esquema. "Acho que a CPI do Senado devia ser instalada imediatamente", declarou. "É um absurdo. Acho que o Congresso tem que investigar, temos que fazer a CPI que está no Senado porque as [CPIs] da Câmara estão na fila", acrescentou.