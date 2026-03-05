Mensagens mostram que João Doria aconselhou Daniel Vorcaro a reagir a rumores sobre o Banco Master

247 - Mensagens trocadas entre o empresário e ex-governador de São Paulo João Doria e o banqueiro Daniel Vorcaro indicam que o primeiro alertou o dono do Banco Master sobre comentários negativos que circulavam no mercado financeiro. O diálogo ocorreu em maio de 2025, meses antes da abertura formal das investigações que posteriormente resultariam na Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.

O conteúdo das conversas foi encontrado no celular de Vorcaro, apreendido pelos investigadores. O banqueiro acabou sendo preso preventivamente na nova fase da operação, sob suspeita de tentar interferir nas apurações.

Na mensagem enviada ao banqueiro, Doria afirmou que estava ouvindo informações que exigiriam uma reação pública de Vorcaro. No texto, ele recomendou cautela, mas também sugeriu que o silêncio não seria a melhor estratégia.

“Tenho escutado coisas que vão precisar de reação sua. Sempre com equilíbrio e ponderação. Mas jamais com silêncio. Vamos agendar um café?”, escreveu.

Vorcaro respondeu perguntando a que fatos o ex-governador se referia. Doria então esclareceu que os comentários diziam respeito ao próprio banqueiro, a um antigo sócio e à instituição financeira.

“A você. Ao Maurício. Ao banco”, respondeu.

Na sequência, Vorcaro sugeriu que a conversa continuasse por telefone. O registro indica que a ligação ocorreu logo em seguida.

Em manifestação posterior por meio de sua assessoria, João Doria afirmou que o contato aconteceu em um momento em que não havia investigação pública envolvendo o Banco Master ou o banqueiro. Segundo ele, tratou-se apenas de uma abordagem cordial.

“A mensagem foi enviada em maio de 2025, quando ainda não havia nenhum tema público de gravidade imputado ao Banco Master. Foi apenas um gesto cordial”, declarou.

Na época da conversa, não havia inquérito formal ou medidas judiciais relacionadas ao banco ou a Vorcaro. Ainda assim, já circulavam no mercado questionamentos sobre a estrutura societária da instituição e sua relação com o BRB (Banco de Brasília).

As investigações que culminaram na Operação Compliance Zero foram iniciadas meses depois, quando a Polícia Federal passou a apurar suspeitas de irregularidades e possíveis tentativas de interferência nas apurações.

O “Maurício” citado por Doria na conversa é Maurício Quadrado, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. Ele aparece entre os personagens centrais das apurações sobre a estrutura acionária envolvendo o banco e o BRB. Procurado, Quadrado não apresentou resposta até a publicação da reportagem.

Uma auditoria aberta no BRB também passou a analisar operações relacionadas ao Banco Master e a atuação de antigos gestores da instituição financeira do Distrito Federal.

Segundo as investigações, Vorcaro, Quadrado e João Carlos Mansur tornaram-se acionistas do BRB por meio de fundos de investimento. Esse movimento ocorreu ao mesmo tempo em que o banco público ampliava seu capital por meio de ofertas de ações, operação que levantou cerca de R$ 1 bilhão em 2024.

Investigadores avaliam que a expansão do patrimônio do BRB poderia ter ampliado a capacidade da instituição de realizar negócios com o Banco Master.

Daniel Vorcaro também mantinha vínculos com o Lide, grupo empresarial fundado e presidido por João Doria que organiza encontros entre empresários e autoridades. O banqueiro chegou a ser homenageado pela entidade.

Durante o agravamento do escândalo envolvendo o Banco Master, em janeiro deste ano, o grupo retirou temporariamente de circulação um vídeo que mostrava Vorcaro recebendo um prêmio na categoria empreendedorismo em cerimônia realizada em segunda-feira (9 de dezembro de 2024).

Na playlist do evento publicada no YouTube, todos os demais homenageados apareciam com depoimentos individuais, enquanto o vídeo de Vorcaro não estava disponível. Posteriormente, o registro voltou a ser incluído na lista de premiação divulgada pela organização.