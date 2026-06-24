Glenn Greenwald repercute racha e cita impacto político para Flávio Bolsonaro após vídeo de Michelle

247 - Uma publicação do jornalista Glenn Greenwald repercutiu nesta quarta-feira (24) a crise pública entre Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), classificando o episódio como um obstáculo político para a candidatura presidencial do parlamentar. O comentário foi feito após a divulgação de um vídeo em que a ex-primeira-dama afirma ter sido "apunhalada" e humilhada pelo enteado durante um desentendimento sobre os rumos políticos do Partido Liberal.

Em publicação na rede X, Glenn Greenwald afirmou que Jair Bolsonaro, atualmente preso, escolheu Flávio Bolsonaro para disputar a Presidência da República contra Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro e observou que as pesquisas indicam uma disputa competitiva. Na sequência, o jornalista destacou o impacto político do conflito familiar tornado público por Michelle Bolsonaro.

"Oh, meu Deus. O ex-presidente Jair Bolsonaro, agora preso, escolheu seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato do partido contra Lula na eleição de outubro. Pesquisas mostram um confronto razoavelmente apertado. Mas agora a esposa de Bolsonaro, madrasta de Flávio, está denunciando Flávio por ser 'desrespeitoso' e 'humilhante' com ela em uma ligação, dizendo para ela ficar fora das decisões políticas porque ela não sabe de nada", escreveu.

Greenwald concluiu a publicação afirmando: "Imagine tentar concorrer à Presidência e ter sua madrasta saindo por aí condenando você publicamente por falar grosseiramente com ela."

Vídeo expôs racha na família Bolsonaro

O comentário foi publicado após Michelle Bolsonaro divulgar um vídeo nas redes sociais relatando um episódio de tensão com Flávio Bolsonaro. Segundo a ex-primeira-dama, ela foi "apunhalada" e humilhada pelo senador durante uma discussão relacionada às articulações políticas do PL.

Michelle associou o episódio às divergências surgidas após um evento realizado no Ceará, no fim do ano passado. Segundo ela, o conflito começou por causa de sua posição contrária à tentativa do partido de buscar apoio político de Ciro Gomes, atualmente filiado ao PSDB.

Ao explicar sua posição, Michelle declarou que "Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido". Ela também afirmou que o ex-governador cearense chamou Jair Bolsonaro e seus filhos, entre eles Flávio Bolsonaro, de "ovos de serpentes nazistóides", além de corruptos e bandidos.

Durante o relato, Michelle disse que se sentiu desrespeitada após a conversa com o senador e afirmou ter concluído que seu apoio político já não era desejado dentro do grupo. "Entendi que não queria meu apoio", afirmou.