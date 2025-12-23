Governo autoriza R$ 181 milhões ao BNDES para fortalecer inovação em telecomunicações

247 - O governo federal autorizou a liberação de R$ 181 milhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para ampliar os investimentos em inovação e modernização do setor de telecomunicações no Brasil. Os recursos fazem parte do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) e têm como objetivo fortalecer a indústria nacional, ampliar a competitividade e estimular a geração de empregos em toda a cadeia produtiva.

O contrato foi publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira (17) e formalizado no dia 15 de dezembro, integrando o Plano de Aplicação de Recursos do Funttel para o período de 2025 a 2027.

Os valores serão disponibilizados ao BNDES na modalidade de crédito reembolsável. Com isso, o banco poderá financiar projetos voltados à inovação tecnológica, à expansão da capacidade produtiva e à aquisição de equipamentos desenvolvidos no Brasil. A iniciativa também contempla o apoio direto a fornecedores e operadoras de telecomunicações, com foco na modernização da infraestrutura e na ampliação da oferta de serviços.

A expectativa do governo é que o aporte contribua para o fortalecimento do parque industrial brasileiro de telecomunicações, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas próprias e a inserção do país em cadeias globais de inovação. O estímulo à produção nacional busca reduzir dependências externas e aumentar a competitividade do setor no cenário internacional.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou o papel estratégico do fundo no avanço tecnológico do país. “O Funttel é um instrumento estratégico para impulsionar investimentos em inovação, fortalecer empresas brasileiras e ampliar o acesso da população a serviços de telecomunicações de qualidade, especialmente em regiões mais distantes do país”, afirmou.

Ao ampliar o volume de crédito disponível para o setor, o Funttel reforça sua atuação como indutor do desenvolvimento tecnológico, apoiando a criação de novos produtos e serviços, a modernização da infraestrutura e o fortalecimento da indústria nacional de telecomunicações, elementos considerados centrais para o crescimento econômico e a inclusão digital no Brasil.