Governo de Mato Grosso pagou R$ 308 milhões à Oi por fundos do Master

247 - O governo de Mato Grosso aplicou R$ 308 milhões em dois fundos recentemente criados pelo Banco Master para efetuar um pagamento à operadora Oi, em um acordo que hoje é alvo de questionamentos judiciais. A informação consta em denúncia protocolada pelo ex-governador Pedro Taques no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e na Procuradoria-Geral da República. As informações são do jornalista Guilherme Amado, do Platô BR.

O acordo com a Oi foi formalizado em 10 de abril de 2024. Entre maio e outubro daquele ano, o governo de Mauro Mendes, do União Brasil, depositou R$ 154 milhões no fundo Lotte Word. O valor restante foi aplicado no fundo Royal Capital, ambos estruturados pelo Banco Master em 22 de fevereiro de 2024, menos de dois meses antes da assinatura do compromisso.

Segundo a denúncia de Pedro Taques, os recursos dos fundos Lotte World e Royal Capital foram alocados em outros investimentos que, conforme os autos, estariam relacionados a empresas e pessoas próximas ao governador. Os fundos envolvidos também teriam vínculos com o Banco Master, que os estruturou pouco antes do acordo com a Oi.

Até o momento, a Justiça ainda não decidiu se irá abrir investigação formal sobre a denúncia apresentada por Taques. O ex-chefe do Executivo estadual afirma que a negociação e o fluxo dos recursos são atípicos e merecem apuração.

A repercussão do caso gerou desgaste político para Mauro Mendes. Na terça-feira, 10, ele se desentendeu com repórteres durante coletiva, e aliados na Assembleia Legislativa realizaram uma manobra para barrar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar o caso. Nesta semana, o governador esteve no Supremo Tribunal Federal em reuniões com ministros, oficialmente para tratar das obras do Ferrogrão no estado, conforme informou sua assessoria.

Mauro Mendes tem rebatido a denúncia, alegando que a iniciativa de Pedro Taques tem motivação política em função da disputa pelo Senado. Taques, que se filiou recentemente ao PSB a pedido do vice-presidente Geraldo Alckmin, sustenta que a origem e o destino dos recursos precisam ser examinados.

Até o fechamento desta edição, o governo de Mato Grosso, que nega irregularidades no acordo com a Oi, ainda não havia se manifestado sobre sua relação com o Banco Master. O banco também não enviou posicionamento, e o espaço segue aberto para esclarecimentos.